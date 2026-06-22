Por Adrián Puga

TVMax en vivo: es el canal oficial que transmite el partido de vs por la fecha 2 desde del Grupo L del . ¿Cómo ver TVMax EN VIVO? Para ver TVMax EN VIVO en Panamá lo podrás hacer también por televisión abierta a través del Canal 9 o en TV digital en los canales asignados a los diferentes servicios. Y en plataforma de streaming como TVN Pass. Panamá tendrá este martes ante Croacia su última oportunidad de seguir con vida en el Mundial, en un duelo donde la estrella croata Luka Modric cumplirá 200 partidos como internacional y el perdedor podría hacer las maletas de manera prematura.

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