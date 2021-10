El Defensores del Chaco será escenario del Argentina vs Paraguay por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022, que se juega este jueves siete de octubre desde las 20:00 hora local. Para seguir el partido de fútbol en vivo podrás seguir la señal de TV Pública y TyC Sports en todas sus plataformas. Aquí te damos los links disponibles, las alineaciones posibles, horarios por país y otro canales que trasmitirán.

Con el arribo del capitán de la selección argentina, Lionel Messi este martes a Buenos Aires, el equipo de Lionel Scaloni se prepara para el desafío de la triple fecha de la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial de Qatar 2022, en la que iniciará enfrentando a Paraguay este jueves 7 de octubre en Asunción.

Con 18 puntos, Argentina marcha segunda detrás de Brasil, que suma 24, mientras Paraguay es sexto, fuera de clasificación directa y del quinto puesto que corta boleta a la repesca.

El equipo completo hará su primera práctica el martes por la tarde en el predio de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) ubicado en Ezeiza, en la periferia sur de Buenos Aires. Aires.

Según el cronograma informado por la AFA los jugadores realizarán otra práctica el miércoles por la mañana y luego partirán hacia Asunción para enfrentar el jueves por la noche a la selección de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco.

¿Cómo ver el Argentina vs Paraguay en vivo online vía TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es un canal de televisión abierto y si quieres acceder por Internet sobre debes ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de todos los contenidos como el fútbol en vivo online y gratis.

¿Cómo ver, Argentina - Paraguay por app móvil vía TyC Sports?

Es posible ver el Argentina vs Paraguay por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

Día, horarios y cómo ver el Argentina – Paraguay por Eliminatorias

El partido entre Argentina - Paraguay se juega este jueves 7 de octubre desde las 20:00 hora local. Sin embargo, te dejamos los horarios por país y la guía TV completa para que no te pierdas del partido de fútbol en vivo y en directo.

Argentina: 20:00 horas por TyC Sports y TV Pública

Paraguay: 20:00 horas por TV Pública Argentina y GEN

Chile: 20:00 horas por CDF HD y Estadio CDF

Uruguay: 20:00 horas por VTV+

Brasil: 20:00 horas por SporTV

Bolivia: 19:00 horas por TV Pública Argentina, COTAS TV y Tigo Sports

Venezuela: 19:00 horas por TLT

Colombia: 18:00 horas por Caracol TV y Caracol Play

Ecuador: 18:00 horas por El Canal del Fútbol y ECDF YouTube

Perú: 18:00 horas por Movistar Play y Movistar Deportes

¿Cómo llega Argentina para el duelo contra Paraguay por Eliminatorias?

17/11/20 | Perú 0-2 Argentina

06/03/21 | Argentina 1-1 Chile

08/06/21 | Colombia 2-2 Argentina

02/09/21 | Venezuela 1-3 Argentina

05/09/21 | Brasil - Argentina (suspendido)

09/09/21 | Argentina 3-0 Bolivia

¿Cómo llega Paraguay para el duelo contra Argentina por Eliminatorias?

28/06/21 | Uruguay 1-0 Paraguay

08/06/21 | Paraguay 0-2 Brasil

02/09/21 | Ecuador 2-0 Paraguay

05/09/21 | Paraguay 1-1 Colombia

09/09/21 | Paraguay 2-1 Venezuela

¿Qué dijo Scaloni previo al Argentina vs Paraguay en Asunción?

“Al ser tres partidos cambia un poco, sobre todo del primero al segundo partido donde hay casi un poco más de dos días para preparar el siguiente encuentro y es ahí donde cambia todo. Creo que el gran problema, entre comillas, es el segundo porque es donde hay una carga de un partido y tenés que preparar el otro sin dejar de pensar en el tercero también”, dijo el seleccionador, Lionel Scaloni, en declaraciones al sitio web de la AFA.

“La verdad que la última fecha no jugamos los tres porque todos saben lo que pasó ante Brasil. Es algo nuevo para nosotros, esperamos afrontarlo de la mejor manera. Tenemos una convocatoria amplia y eso hace que podamos contar con todos”, añadió.

“Ellos saben lo que uno como entrenador quiere y pretende de ellos. Siempre se puede mejorar, no somos invencibles ni muchos menos. Sabemos muy bien donde estamos parados y que hay cosas para mejorar e intentar potenciar lo que se hizo. Eso es lo que siempre creemos”, sostuvo.