¿Cómo ver Argentina vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO? El partido de este jueves 22 de julio corresponde a la primera fecha del Grupo C de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y se juega en el Estadio Domo de Sapporo. A continuación, conoce aquí la guía TV completa y links streaming para ver el duelo de fútbol en vivo desde el lugar que te encuentres. Además, conoce estadísticas, alineaciones y datos que no conocías de ambos clubes en esta previa.

La selección sub-23 de Argentina va en busca de su tercer oro olímpico en Tokio 2020 y, por ello, espera arrancar el torneo con el pie derecho cuando debute ante Australia en la fase de grupos.

A qué hora se juega Argentina - Australia

México - 05:30 horas

Perú - 05:30 horas

Ecuador - 05:30 horas

Colombia - 05:30 horas

Bolivia - 06:30 horas

Venezuela - 06:30 horas

Paraguay - 06:30 horas

Chile - 06:30 horas

Argentina - 07:30 horas

Uruguay - 07:30 horas

Brasil - 07:30 horas

España - 12:30 horas

En qué canales ver Argentina - Australia

Argentina | Marca Claro, Claro Sports, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia | Marca Claro, Claro Sports

Brasil | CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile | Marca Claro, Claro Sports

Colombia | Marca Claro, Claro Sports

Ecuador | Marca Claro, Claro Sports

España | Eurosport Player Spain

México | Marca Claro, Claro Sports

Paraguay | Marca Claro, Claro Sports

Perú | Marca Claro, Claro Sports

Estados Unidos | Olympic Channel, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, NBCOlympics.com

Uruguay | Marca Claro, Claro Sports

Cómo ver Argentina - Australia vía TyC Sports en vivo

Señal terrestre:

Antina: Canal 20 y 150

Señal satélite:

DirecTV: Canal 629 y 1629

InTV: Canal 100 y 621

Señal cable:

Cablevision: Canal 22 y 101

Telered: Canal 19, 101 y 120

Telecentro: Canal 106 y 1016 (solo Buenos Aires)

Supercanal: Canal 24 y 107

Cablevideo: Canal 20 y 103

Cabletel: Canal 17 y 209

Señal IPTV:

Cablevisión Flow: Canal 101

Dibox: Canal 103

Movistar TV: Canal 207

Cómo ver TyC Sports online

Para ingresar al canal oficial y ver la señal de TyC Sports debes sintonizar su transmisión EN VIVO a través de su página web. Para ello debes ingresar DANDO CLICK AQUÍ. También puedes descargar la app de TyC Sports Play y ver por ahí el cotejo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 desde una PC o cualquier dispositivo móvil.

Si deseas descargar TyC Sports Play para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando CLICK AQUÍ .

para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando . Si deseas descargar la app de TyC Sports Play vía Google Play, tienes que dar CLICK AQUÍ.

Argentina - Australia: antecedentes y estadísticas

Argentina y Australia se han enfrentado tres veces en la historia de los Juegos Olímpicos con un saldo favorable para la ‘Albiceleste’, que ganó dos partidos y perdió el restante.

La última vez que ambas selecciones olímpicas se enfrentaron fue en agosto del 2008 en la fase de grupos de los Juegos de Beijing. En aquel partido, Argentina ganó por la mínima diferencia.

Argentina se corono campeona olímpica en los Juegos de Atenas 2004 y Pekín 2008. Anteriormente, también ganó las medallas de plata en en 1928 y 1996.

Australia nunca se ha consagrado olímpicamente. La mejor participación del país oceánico fue en los Juegos de Barcelona 1992, cuando finalizó en el cuarto lugar.

Argentina - Australia: probables alineaciones

Argentina: Jeremías Ledesma, Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Francisco Ortega, Fausto Vera, Santiago Colombatto, Martín Payero, Alexis Mac Allister, Ezequiel Barco y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Australia: Thomas Glover, Joel King, Harry Souttar, Kye Rowles, Thomas Deng, Riley McGree, Connor Metcalfe, Denis Genreau, Caleb Watts, Daniel Arzani y Mitchell Duke. DT: Graham Arnold.

Con información de EFE.

