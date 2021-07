¿Cómo ver Argentina - España EN VIVO y EN DIRECTO? El partido de este miércoles 27 de julio corresponde a la última jornada del Grupo C del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y se juega en el Saitama Super Arena. A continuación, conoce aquí la guía TV completa y links streaming para ver el duelo de fútbol en vivo desde el lugar que te encuentres.

La sub 23 de Argentina se juega la clasificación a cuartos de final de la competencia ante una complicada España, que lidera el grupo C con cuatro puntos, pero aún no tiene asegurado su pase a la siguiente instancia.

A qué hora se juega Argentina - Australia

México - 06:00 horas

Perú - 06:00 horas

Ecuador - 06:00 horas

Colombia - 06:00 horas

Bolivia - 07:00 horas

Venezuela - 07:00 horas

Paraguay - 07:00 horas

Chile - 07:00 horas

Argentina - 08:00 horas

Uruguay - 08:00 horas

Brasil - 08:00 horas

España - 13:00 horas

En qué canales ver Argentina - España

Argentina | Marca Claro, Claro Sports, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia | Marca Claro, Claro Sports

Chile | Marca Claro, Claro Sports

Colombia | Marca Claro, Claro Sports

Ecuador | Marca Claro, Claro Sports

México | Marca Claro, Claro Sports

España | Eurosport Player Spain, TVE La 1, RTVE.es, fuboTV España

Estados Unidos | Olympic Channel, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, NBCOlympics.com

México | Marca Claro, Claro Sports

Panamá | Claro Sports

Paraguay | Marca Claro, Claro Sports

Perú | Marca Claro, Claro Sports

Uruguay | Marca Claro, Claro Sports, Showmax

Venezuela | Marca Claro, Claro Sports

Cómo ver Argentina - España vía TyC Sports en vivo

Señal terrestre:

Antina: Canal 20 y 150

Señal satélite:

DirecTV: Canal 629 y 1629

InTV: Canal 100 y 621

Señal cable:

Cablevision: Canal 22 y 101

Telered: Canal 19, 101 y 120

Telecentro: Canal 106 y 1016 (solo Buenos Aires)

Supercanal: Canal 24 y 107

Cablevideo: Canal 20 y 103

Cabletel: Canal 17 y 209

Señal IPTV:

Cablevisión Flow: Canal 101

Dibox: Canal 103

Movistar TV: Canal 207

Cómo ver TyC Sports online

Para ingresar al canal oficial y ver la señal de TyC Sports debes sintonizar su transmisión EN VIVO a través de su página web. Para ello debes ingresar DANDO CLICK AQUÍ. También puedes descargar la app de TyC Sports Play y ver por ahí el cotejo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 desde una PC o cualquier dispositivo móvil.

Si deseas descargar TyC Sports Play para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando CLICK AQUÍ .

para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando . Si deseas descargar la app de TyC Sports Play vía Google Play, tienes que dar CLICK AQUÍ.

¿Qué necesita Argentina para clasificar a la siguiente ronda?

La caída de Argentina en su debut ante Australia fue un duro golpe para sus aspiraciones en Tokio 2020. Sin embargo, la ‘Albiceleste’ logró recuperarse con la victoria (1-0) sobre Egipto y sueña con clasificar a cuartos de final.

Gracias a su último triunfo, la sub 23 de Argentina depende de sí misma para avanzar a la siguiente instancia de la competencia. Ganarle a España le bastará para conseguir su cupo directo a cuartos.

Sin embargo, un empate en el último partido de la fase de grupos no le serviría de mucho a la ‘Albiceleste’, ya que la igualdad para Australia o el triunfo de Egipto, le clasificaría a cualquiera de los dos países en cuestión.

En el caso de que Argentina pierda ante España quedará directamente eliminado de la competencia. Entonces, los dirigidos por Fernando Batista solo deben pensar en ganar o ganar. No hay de otra.

Argentina - España: probables alineaciones

Argentina: Jeremías Ledesma; De La Fuente, Nehuén Pérez, Medina, Bravo; Vera, Payero, De la Vega, Mac Allister, Barco; Adolfo Gaich.

España: Unai Simón, Óscar Gil, Eric García, Pau Torres, Cucurella; Zubimendi, Pedri; Dani Olmo, Carlos Soler, Oyarzabal y Puado.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...