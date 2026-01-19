Ver Universidad Católica de Chile vs Huachipato EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido desde el Estadio Huachipato-CAP Acero por la semifinal de la Supercopa de Chile 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 20 de enero de 2026, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y HBO Max transmiten en exclusiva en todo el territorio chileno. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.