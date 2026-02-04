U. Católica vs Juventud: horarios, canales TV y dónde ver partido por Fase 1 de la Copa Libertadores

Ver U. Católica vs Juventud EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Centenarui por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 5 de febrero de 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y la 1:30 PM de Eespaña. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus Premium transmiten el partido en el Perú y en todo el territorio sudamericano; mientras que ESPN 2 lo televisa en México y Fanatiz en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

