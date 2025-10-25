Ver U. Católica vs. U. de Chile EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Claro Arena por la fecha 25 del Campeonato Nacional de Chile 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 25 de octubre de 2025, a la 10:30 a.m. (hora peruana), que son las 12:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y HBO Max son los canales oficiales que transmitirán el partido en Chile. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

