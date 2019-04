U. de Chile vs. U. Católica EN VIVO ONLINE vía CDF Premium: clásico en el Campeonato Nacional de Chile

U. de Chile vs. U. Católica EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre U de Chile vs. U Católica este domingo 14 de abril, por la octava fecha del Campeonato Nacional de Chile, en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Universidad Católica recibe a la Universidad de Chile, en el clásico universitario del fútbol chileno. (Foto: AFP)

Este partido será transmitido en exclusiva para suelo chileno por CDF Premium y HD. Streaming internacional por Bet365.

La U. de Chile visita este domingo a la U. Católica, en el duelo más atractivo de la jornada del fútbol chileno. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

La Universidad Católica será local ante la Universidad de Chile por el clásico universitario, en el que destaca el mal momento del equipo azul y su urgencia por mejorar para no hundirse más en la clasificación.



Sin duda, el partido entre estos tradicionales clubes chilenos es el más importante de la octava jornada del torneo, con las miradas puestas en la U. de Chile y ver si es capaz de alcanzar una victoria que lo relance en el campeonato y lo saque del penúltimo lugar en el que se ubica.



La Universidad Católica ganaba por la mínima diferencia gracias a un gol de Edson Puch, pero terminó sucumbiendo ante Libertad, en el estadio San Carlos de Apoquindo

En contra parte, la U. Católica sabe que no puede fallar en casa para seguir luchando por la punta, hoy en manos de la Unión Española con dos puntos de ventaja, y borrar en algo la derrota del miércoles ante el Libertad paraguayo (2-3) por la Copa Libertadores, grupo H.



Gustavo Quinteros, DT de los 'Cruzados', tiene una importante ventaja: puede alinear a su equipo principal debido a que la próxima semana no hay jornada de Copa Libertadores.



Los azules sufren un periodo de sequía: desde hace 4 fechas no ganan (3 derrotas y un empate) y la llegada del entrenador uruguayo Alfredo Arias no ha logrado frenar la debacle. Ahora tiene una gran oportunidad.



La U. de Chile es penúltima en la tabla con cinco unidades, tres más que el colista, que tiene un partido pendiente.

U. de Chile vs. U. Católica - horarios en el mundo

10:00 horas en México

11:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas en Venezuela, Bolivia

13:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

U. de Chile vs. U. Católica - alineaciones probables

U. de Chile: Jhonny Herrera, Sergio Vittor, Rafael Caroca, Matías Rodríguez, Matías Campos, Augusto Barrios, Jimmy Martínez, Diego Carrasco, Nicolás Oroz, Matías Campos Lopez, Nicolás Guerra.



U. Católica: Cristopher Toselli, Stefano Magnasco, Valber Huerta, Germán Lanaro, Raimundo Rebolledo, Diego Buonanotte, Carlos Lobos, Ignacio Saavedra, César Munder, Dubier Riascos, Jaime Carreño.