Alianza Lima vs. U. de Chile EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? DirecTV, ESPN, Disney+ y DGO transmiten en Perú, Chile y resto de Sudamérica, y Fanatiz y beIN Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

