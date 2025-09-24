Redacción EC
Redacción EC

vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso por el partido de vuelta de los cuartos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? DirecTV, ESPN, Disney+ y DGO transmiten en Perú, Chile y resto de Sudamérica, y Fanatiz y beIN Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Partidos de Alianza Lima EN VIVO.
Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

TAGS