Universidad de Chile vs. Colo Colo EN VIVO ONLINE | Se enfrentan este miércoles 22 de enero del 2020 por la final de la Copa Chile desde el estadio German Becker de Temuco a partir de las 4:30 p.m. (hora peruana) y con transmisión de CDF. No te pierdas este clásico del fútbol chileno que define al campeón del segundo torneo más importante del fútbol sureño.

El equipo con más títulos de la Copa Chile como Colo Colo, se enfrenta a su escolta y último clasificado del fútbol de ese país a la Copa Libertadores 2020, luego de un año muy difícil como es la Universidad de Chile en un clásico revalorizado por los refuerzos del ‘Romántico Viajero’ que sueña con un trofeo para dejar atrás la pelea con el descenso del 2019.

Universidad de Chile vs. Colo Colo | Final de la Copa Chile | Horarios en el mundo

Chile 6:30 p.m. | CDF

México 3:30 p.m. |

Perú 4:30 p.m. |

Colombia 4:30 p.m. |

Ecuador 4:30 p.m. |

Bolivia 5:30 p.m. |

Venezuela 5:30 p.m. |

Argentina 6:30 p.m. |

Brasil 6:30 p.m. |

Paraguay 6:30 p.m. |

Uruguay 6:30 p.m. |

Venezuela 10:30 p.m. |

Tras clasificar a la final de la Copa Chile al vencer a Unión Española por Walk Over (no se presentó el cuadro de santa Laura), los Azules esperan que el debut de sus refuerzos, como el del uruguayo Walter Montillo, sea con un triunfo que les asegure llegar al torneo internacional como el campeón de este certamen y no como el cuarto después de los que ya están en la competencia continental.

Mientras que Colo Colo, que superó el fin de semana a Universidad Católica en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en el tiempo regular, quiere quitarse la desazón de haber quedado muy relegado en la lucha por el título de la Primera División conquistando la Copa Chile. Pero no será sencillo porque los de Mario Salas tendrán que sobreponerse a las ausencias que presenta para este duelo.

Son seis las bajas del ‘Cacique’ para este choque. Primero por los convocados a la selección olímpica Sub 23 de Chile como Gabriel Suazo, Iván Morales y Julio Fierro. A ellos se les suman César Fuentes, quien al haber jugado la primera etapa de la Copa Chile con Universidad Católica no podrá estar en el Germán Becker de Temuco. Por último están los lesionados Pablo Mouche y Matías Zaldivia.

Las estadísticas de este cotejo hablan de una paternidad de Colo Colo que data desde el 2015 cuando la Universidad de Chile obtuvo su último triunfo contra los albos, precisamente en la Copa Chile y por penales. ¿Se repetirá la historia o se impondrá la jerarquía colocolina?

Universidad de Chile vs. Colo Colo | Final de la Copa Chile | Probables alineaciones

Universidad de Chile: Fernando de Paúl; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Del Pino, Jean Beausejour; Fernando Cornejo, Gonzalo Espinoza, Walter Montillo, Jimmy Martínez; Joaquín Larrivey, Ángelo Henrríquez.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Brayan Véjar; Carlos Carmona, Branco Povoste, Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Nicolás Blandi, Gabriel Costa

Universidad de Chile vs. Colo Colo | Final de la Copa Chile | Aquí se jugará el partido