Ver U. de Chile vs. Independiente EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 13 de agosto del 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, las 8:30 PM de Chile y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? En Argentina lo pasan por ESPN y Disney Plus, mientras que en Chile lo transmiten DIRECTV Sports y DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

