Ver U. de Chile vs. Lanús EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional por la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 23 de octubre de 2025, a las 5:00 p.m. (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ transmiten el partido para toda Sudamérica, en Argentina también lo pasará DirecTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

