Ucrania vs Bélgica EN VIVO y GRATIS por internet | Bélgica enfrenta a Ucrania en la Eurocopa 2024 por su pase a octavos de final. El partido por la fecha 3 del torneo se llevará a cabo el miércoles 26 de junio en el Mercedes Benz Arena de la ciudad de Stuttgart desde las 11:00 AM (hora Perú). Ambas selecciones no tuvieron un buen comienzo en la Euro, sin embargo sus victorias en la segunda fecha han dejado el grupo E muy parejo en puntos. Si deseas seguir cada detalle de este nuevo partido de la Euro, a continuación te contaremos el horario, dónde ver por televisión y más.

El Grupo E es el más parejo de los seis de la Eurocopa 2024 en Alemania. Los cuatro equipos de la llave acumulan tres puntos, ya que ganaron un partido y perdieron otro.

Bélgica, cayó sorpresivamente 1-0 en el debut ante Eslovaquia y se recuperó en la segunda fecha al vencer 2-0 a Rumania. El seleccionado belga se encuentra segundo en la tabla de posiciones de su grupo.

En tanto, Ucrania es el cuarto en la tabla con -2 de diferencia. Por eso, si hay un ganador en este cruce se clasificará a los octavos de final, como puntero o segundo, mientras que un perdedor le dirá adiós a la gran cita europea.

¿A qué hora juegan Ucrania vs Bélgica EN VIVO y ONLINE?

En Perú, el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 1:00 p.m.

En México (Ciudad de México), el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Estados Unidos (Chicago), el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 9:00 a.m.

En España, el partido Ucrania vs Bélgica comienza a las 6:00 p.m.

¿En qué canales se podrá ver el Ucrania vs Bélgica EN VIVO?

Este duelo, que promete emociones y goles, se podrá visualizar por los siguientes canales y señales:

TVE La 1

RTVE Play

Teledeporte

ESPN

Star+

SKY Sports HD (1534, 1535 y 1536)

TV Azteca 7

ViX Premium

Canal 5 (TUDN)

¿Dónde seguir Ucrania vs Bélgica EN VIVO?

Podrás seguir todas las incidencias de este duelo entre Ucrania y Bélgica por medio de la web de DT El Comercio.

Dónde juegan Ucrania vs Bélgica

Este emocionante partido se jugará en el Mercedes Benz Arena de la ciudad de Stuttgart.

Posibles alineaciones de Ucrania vs Bélgica: