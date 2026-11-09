La Universidad César Vallejo (UCV) y la Fundación Real Madrid (FRM) continúan desarrollando una alianza que busca conectar la educación académica con la formación personal de los jóvenes peruanos. La premisa es clara: El deporte también se aprende. No solo a través de una pelota, una competencia o el resultado de un partido, sino mediante valores que acompañan a una persona dentro y fuera de una cancha, como por ejemplo disciplina, respeto, solidaridad y trabajo en equipo.

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Este 9 de noviembre, ambas instituciones se reunieron en el Hotel Meliá de Lima para presentar los avances de su trabajo conjunto y compartir una reflexión sobre el papel del deporte como herramienta educativa. La jornada contó con la participación de Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid, y Adrián Silla, director del Área de Formación de la Fundación Real Madrid.

La delegación universitaria estuvo encabezada por César Acuña Peralta, fundador de la UCV; Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva; y Jeannette Tantaleán, rectora, además de otras autoridades académicas.

Más allá de las aulas

Durante el encuentro, los representantes de ambas organizaciones coincidieron en que la práctica deportiva puede convertirse en un espacio de aprendizaje. Sus beneficios no se limitan a la actividad física: también contribuye a desarrollar capacidades como el liderazgo, la convivencia, la responsabilidad y el respeto por los demás.

Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid, César Acuña Peralta, fundador de la UCV; Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva. | Foto: Rochi León

César Acuña destacó la presencia de la delegación española como una oportunidad para transmitir un mensaje de motivación a los estudiantes. En esa línea, consideró que la trayectoria de Santiago Solari representa un ejemplo para quienes buscan abrirse camino y alcanzar sus objetivos.

“ Tener en la Universidad César Vallejo a la Fundación Real Madrid y a Santiago Solari es decirles a los jóvenes que nada es imposible. Santiago es un ejemplo de éxito y eso es lo que buscan los jóvenes: líderes para seguir”, expresó el fundador de la universidad.

Acuña también puso énfasis en los principios que comparten ambas instituciones y en la importancia de incorporarlos a sus respectivos proyectos formativos. “La excelencia, el trabajo en equipo, el respeto y la solidaridad son valores que la Universidad César Vallejo y la Fundación Real Madrid tienen en común. El Real Madrid forma ganadores y la UCV forma emprendedores”, señaló.

La agenda continuó con una visita a los campus de Los Olivos y Ate, donde los representantes de la Fundación Real Madrid compartieron experiencias con estudiantes, docentes y autoridades universitarias. Uno de los momentos centrales fue la conferencia “Educación en valores a través de la práctica del deporte y la vida saludable”, dedicada a explorar cómo la actividad física puede fortalecer el bienestar y convertirse en una experiencia formativa.

Para Adrián Silla, la continuidad de este trabajo representa una oportunidad para ampliar el impacto de la alianza en el país. El director del Área de Formación de la Fundación Real Madrid destacó los tres años de colaboración y la coincidencia de objetivos entre las dos instituciones.

“Esta renovación nos ilusiona porque consolida tres años de trabajo conjunto para seguir transformando vidas y generando nuevas oportunidades en Perú. Compartimos un mismo objetivo: mejorar la vida de las personas, impulsar el liderazgo y contribuir a construir una sociedad mejor a través de la educación, el deporte y los valores”, manifestó.

Ampliar el aprendizaje

La colaboración entre la UCV y la Fundación Real Madrid comenzó en 2024 mediante un acuerdo que contempla el acceso a Sport Values Academy, una plataforma virtual que reúne contenidos educativos sobre deporte y formación en valores, desarrollados a partir de la metodología de la institución española.

La herramienta permite que estudiantes y docentes de la universidad accedan a recursos formativos que complementan la enseñanza tradicional y trasladan el aprendizaje a otros espacios. De esta manera, la alianza busca que los principios promovidos desde el deporte también tengan presencia en la vida académica y cotidiana de la comunidad universitaria.

Santiago Solari resaltó precisamente el valor de acercar esta metodología a los estudiantes y profesores peruanos. “Que estudiantes y docentes peruanos puedan acceder a la metodología de la Fundación Real Madrid supone una gran oportunidad para seguir promoviendo una formación que deje huella más allá del ámbito académico”, afirmó.

La experiencia conjunta entre la UCV y la Fundación Real Madrid propone así una mirada de la educación en la que el conocimiento y los valores avanzan de la mano. Una apuesta para que el deporte no sea únicamente una práctica física o una competencia, sino también una escuela de convivencia, liderazgo y desarrollo personal.