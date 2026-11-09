Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid, y Adrián Silla, director del Área de Formación de la Fundación Real Madrid. La delegación universitaria estuvo encabezada por César Acuña Peralta, fundador de la UCV; Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva; y Jeannette Tantaleán, rectora. (Foto: Rochi León)
Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid, y Adrián Silla, director del Área de Formación de la Fundación Real Madrid. La delegación universitaria estuvo encabezada por César Acuña Peralta, fundador de la UCV; Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva; y Jeannette Tantaleán, rectora. (Foto: Rochi León)
Por Redacción EC

La Universidad César Vallejo (UCV) y la Fundación Real Madrid (FRM) continúan desarrollando una alianza que busca conectar la educación académica con la formación personal de los jóvenes peruanos. La premisa es clara: El deporte también se aprende. No solo a través de una pelota, una competencia o el resultado de un partido, sino mediante valores que acompañan a una persona dentro y fuera de una cancha, como por ejemplo disciplina, respeto, solidaridad y trabajo en equipo.

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