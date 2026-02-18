Por Redacción EC

La UEFA anunció la apertura de una investigación formal tras las denuncias de presuntos insultos racistas contra Vinícius Júnior durante el partido entre Real Madrid y Benfica por los playoffs de la Champions League. El organismo confirmó que revisará los informes oficiales del encuentro y designó a un inspector de Ética y Disciplina para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles sanciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El tatuaje de la discordia: así habría provocado Otamendi a Vinícius antes de su gol | VIDEO
Fútbol mundial

El tatuaje de la discordia: así habría provocado Otamendi a Vinícius antes de su gol | VIDEO

UEFA abre investigación por presuntos insultos racistas contra Vinícius en la Champions League
Fútbol mundial

UEFA abre investigación por presuntos insultos racistas contra Vinícius en la Champions League

Duro golpe para Almeyda: siete partidos de suspensión tras polémica expulsión en España
Fútbol mundial

Duro golpe para Almeyda: siete partidos de suspensión tras polémica expulsión en España

Barcelona SC vs. Argentinos Juniors hoy: hora, canal TV y cómo ver partido por Copa Libertadores 2026
Fútbol mundial

Barcelona SC vs. Argentinos Juniors hoy: hora, canal TV y cómo ver partido por Copa Libertadores 2026