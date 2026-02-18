UEFA abre investigación por presuntos insultos racistas contra Vinícius en la Champions League

La UEFA anunció la apertura de una investigación formal tras las denuncias de presuntos insultos racistas contra Vinícius Júnior durante el partido entre Real Madrid y Benfica por los playoffs de la Champions League. El organismo confirmó que revisará los informes oficiales del encuentro y designó a un inspector de Ética y Disciplina para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles sanciones.

El incidente se produjo después del gol del delantero brasileño, cuando acusó al jugador Gianluca Prestianni de haberle dirigido un comentario racista. Tras la denuncia, el árbitro activó el protocolo antirracismo y el partido se detuvo durante aproximadamente diez minutos mientras se evaluaba la situación y se calmaban los ánimos en el campo.

Vinícius expresó su indignación tras el encuentro y criticó la efectividad de las medidas contra el racismo, asegurando que este tipo de hechos no son nuevos en su carrera. Compañeros como Kylian Mbappé respaldaron su versión, mientras desde el entorno del Benfica defendieron a Prestianni, quien negó haber realizado cualquier insulto discriminatorio y sostuvo que sus palabras fueron malinterpretadas.

La UEFA señaló que continuará analizando las pruebas y que, de confirmarse una conducta racista, el responsable podría enfrentar una sanción severa, con suspensiones de al menos diez partidos según el reglamento disciplinario. El caso ha generado gran repercusión en el fútbol europeo y reavivó el debate sobre la lucha contra el racismo en el deporte.