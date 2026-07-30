Polémica en el fútbol. La UEFA mantiene su guerra con la FIFA tras conocer que Gianni Infantino planea vender parte del Mundial a empresarios privados con el fin de explotar la competición. Este jueves, el organismo europeo anunció un boicot contra el máximo ente del fútbol mundial: ninguna de sus 55 federaciones participará en los torneos organizados por la FIFA mientras se mantenga dicha propuesta.
“Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, ha señalado el organismo que preside Aleksander Ceferin en un comunicado.
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