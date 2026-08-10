UEFA, Concacaf y AFC en pie de guerra contra Infantino y acusan a la FIFA de “romper la confianza”. (Foto: AFP)
UEFA, Concacaf y AFC en pie de guerra contra Infantino y acusan a la FIFA de “romper la confianza”. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Gianni Infantino está nuevamente en el centro de la polémica. UEFA, AFC y Concacaf difundieron este lunes una carta abierta en la que cuestionaron duramente a la FIFA por la forma en que impulsó un proyecto para comercializar una participación de la Copa del Mundo. Las tres confederaciones acusaron al organismo de haber quebrado la confianza de las instituciones que forman parte de la estructura del fútbol mundial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.