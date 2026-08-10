Gianni Infantino está nuevamente en el centro de la polémica. UEFA, AFC y Concacaf difundieron este lunes una carta abierta en la que cuestionaron duramente a la FIFA por la forma en que impulsó un proyecto para comercializar una participación de la Copa del Mundo. Las tres confederaciones acusaron al organismo de haber quebrado la confianza de las instituciones que forman parte de la estructura del fútbol mundial.

“El liderazgo en el fútbol no es un bien que se posea. No consiste en ostentar —ni en exigir— el poder para ejercerlo. Es un deber de servicio hacia la familia del fútbol que lo confía”, señalaron Aleksander Ceferin, Theodore Theodoridis, Victor Montagliani, Philippe Moggio, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa y Datuk Seri Windsor John, firmantes de la misiva. En el documento, remarcaron que el problema no pasa por cuestiones económicas o deportivas, sino por “la integridad del fútbol” y de quienes están al frente de sus instituciones.

Según su versión, el proyecto fue planteado en un plazo demasiado corto y sin una consulta suficiente, mientras se establecía una fecha límite que dificultaba el análisis de sus condiciones. “Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado”, advirtieron.

An open letter to the football family from AFC, CONCACAF and UEFA: ⬇️https://t.co/8sjedkOyJA pic.twitter.com/OvskyoggYv — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

El cuestionamiento también alcanzó la forma en que se está revisando el informe que será presentado ante el Consejo de la FIFA. UEFA, AFC y Concacaf reclamaron que ese proceso no esté a cargo de un tercero completamente independiente y criticaron la reciente reunión de dirigentes celebrada en Marruecos, a la que asistió solo una representación del Comité de Gestión de la FIFA. Para las confederaciones, ese episodio refleja un patrón que genera nuevas dudas sobre la gestión de Infantino.

La carta terminó con un llamado a preservar la unidad y recuperar la transparencia dentro de la FIFA. “No a la ligera ni por nuestra cuenta, sino juntos, y por el deber que tenemos para con el fútbol al que servimos”, señalaron. Sin embargo, la posición no fue respaldada por todas las confederaciones: la CAF, la Conmebol y la OFC no firmaron el documento y mantienen su respaldo a Infantino.

El escenario supone un nuevo desafío para el dirigente suizo, que busca ser reelegido como presidente de la FIFA. Infantino, quien ocupa el cargo desde 2016, es por ahora el único candidato declarado y necesita obtener la mayoría de los 211 votos de las federaciones miembro para continuar al frente del máximo organismo del fútbol mundial durante otros cuatro años.

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