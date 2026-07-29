“Nadie es dueño del fútbol”: la UEFA estalla contra la FIFA tras proyecto para vender el Mundial. (Foto: AFP)
“Nadie es dueño del fútbol”: la UEFA estalla contra la FIFA tras proyecto para vender el Mundial. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La propuesta de Gianni Infantino para crear una nueva estructura comercial alrededor de la FIFA ha generado fueres reacciones en el fútbol mundial. Luego de que The Times revelara el plan para vender participaciones minoritarias de los principales torneos, la UEFA emitió un contundente comunicado en el que rechazó la iniciativa y advirtió que el organismo rector del fútbol “no tiene derecho a vender” este deporte.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.