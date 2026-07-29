La propuesta de Gianni Infantino para crear una nueva estructura comercial alrededor de la FIFA ha generado fueres reacciones en el fútbol mundial. Luego de que The Times revelara el plan para vender participaciones minoritarias de los principales torneos, la UEFA emitió un contundente comunicado en el que rechazó la iniciativa y advirtió que el organismo rector del fútbol “no tiene derecho a vender” este deporte.

El proyecto impulsado por el presidente de la FIFA busca incrementar los ingresos de las 211 asociaciones afiliadas mediante la creación de FIFA Forward Enterprise, una nueva empresa destinada a captar capital privado y maximizar el valor comercial de los derechos de transmisión, patrocinio y explotación de las competiciones organizadas por la entidad.

La respuesta desde Europa no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, la UEFA, presidida por el esloveno Aleksander Ceferin, cuestionó con firmeza la propuesta y aseguró que representa un precedente peligroso para el deporte.

“Esto cruza una línea que las instituciones gobernadoras del fútbol no deberían cruzar jamás. La UEFA se lo toma extremadamente en serio. Y así también debería hacerlo cada asociación nacional, las ligas, los clubes, los jugadores, los hinchas y los gobiernos”, expresó el organismo.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

El pronunciamiento elevó aún más la tensión al sostener que el fútbol no puede convertirse en un activo comercial. “El alma y la gobernanza del fútbol no son bienes a negociar, especialmente con cero transparencia respecto a quién gana financieramente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No es algo que la FIFA tenga derecho a vender”, añadió la UEFA.

Por ahora, la propuesta continúa en una etapa preliminar y deberá ser analizada por las asociaciones miembro y el Consejo de la FIFA antes de cualquier decisión definitiva. Sin embargo, el rechazo frontal de la UEFA anticipa que el debate apenas comienza y que el proyecto podría enfrentar una fuerte resistencia desde Europa.

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