La UEFA solicitó oficialmente la renuncia inmediata de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, marcando uno de los momentos más tensos en la política reciente del fútbol mundial. A través de un comunicado, el organismo europeo aseguró haber “perdido por completo la confianza” en el dirigente suizo, y adelantó que promoverá una moción de censura para destituirlo si no abandona el cargo voluntariamente.

El origen del conflicto

La crisis institucional se desencadenó por el intento de Infantino de impulsar un modelo de negocio que generó rechazo generalizado.

El presidente de la FIFA buscaba crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE) con el objetivo de vender parte de los derechos comerciales del Mundial y del Mundial de Clubes a inversores privados.

El plan habría sido estructurado junto al banco estadounidense J.P. Morgan, lo que encendió las alarmas en distintas confederaciones.

Falta de transparencia

La UEFA calificó la propuesta como un “trato turbio, hecho en secreto y a puerta cerrada”, acusando a Infantino de incumplir sus promesas de transparencia en la gestión del fútbol mundial.

Antes de exigir su salida, la UEFA —junto a sus 55 federaciones— llegó a advertir que podría no participar en competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, si el proyecto avanzaba.

Otras confederaciones como la CONCACAF y la AFC también manifestaron su firme oposición al plan.

Infantino retrocede, pero la crisis continúa

Ante la presión internacional, Infantino decidió dar marcha atrás:

Canceló completamente el proyecto FFE

Perdió el respaldo de su entorno cercano, incluyendo la salida de su asesor Carlos Cordeiro

Intentó frenar la escalada del conflicto institucional

Sin embargo, para la UEFA el daño ya está hecho.

Moción de censura en camino

Pese al retiro del proyecto, el organismo europeo mantiene su postura de que la confianza está quebrada. Según reportes internacionales, las federaciones europeas ya contarían con el respaldo necesario para impulsar una votación de destitución.

Este proceso podría llevarse a cabo antes del Congreso Electoral de la FIFA previsto para marzo de 2027.

Un futuro incierto para la FIFA

La confrontación entre UEFA y FIFA abre un escenario de alta incertidumbre en la gobernanza del fútbol mundial. La posible salida de Infantino marcaría un punto de inflexión en la estructura de poder del deporte más popular del planeta.

La decisión final dependerá del respaldo que el dirigente aún conserve en otras confederaciones, en medio de una crisis que ya es global.