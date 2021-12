La UEFA Nations League es un certamen que causa gran expectativa entre los hinchas en Europa y el mundo, puesto que las selecciones tienen partidos con rivales de su mismo poderío constantemente. Precisamente, este jueves se realizó el sorteo de los grupos de las distintas divisiones para la temporada 2022-23.

La Liga A tendrá un grupo de la muerte

Francia, último campeón de la Liga de Naciones, liderará el primer grupo de esta categoría, teniendo a Dinamarca, Croacia y Austria como rivales. En tanto, la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo quedó en emparejada con España, Suiza y República Checa.

Por otro lado, el Grupo 3 ha sido denominado el de la muerte, dado que Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría pelearán por el único boleto al Final Four. La última zona quedó conformada por Bélgica, Países Bajos, Polonia y Gales.

Grupo 1: Francia, Dinamarca, Croacia y Austria.

Grupo 2: España, Portugal, Suiza y República Checa.

Grupo 3: Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría.

Grupo 4: Bélgica, Países Bajos, Polonia y Gales.

Así quedó el Grupo A de la UEFA Nations League. (Foto: UEFA)

Así quedó conformada la Liga B

Por su parte, la Liga B también se perfila como atractiva por las figuras de cada seleccionado. En esta ocasión, podrá verse un duelo entre Erling Haaland con Noruega con la Serbia de Aleksandar Mitrović o la Eslovenia de Jan Oblak.

Grupo 1: Ucrania, Escocia, Irlanda y Armenia.

Grupo 2: Islandia, Rusia, Israel y Albania.

Grupo 3: Bosnia, Finlandia, Rumanía y Montenegro.

Grupo 4: Suecia, Noruega, Serbia y Eslovenia.

Así quedó el Grupo B de la UEFA Nations League. (Foto: UEFA)

Liga C no quedó totalmente definida

En esta categoría, Turquía buscará volver a ser protagonista, luego de bajar desde la Liga B, ante Luxemburgo, Lituania e Islas Feroe. De la misma forma, todavía hay cupos por confirmarse: los ganadores de las llaves de playoffs del descenso, Chipre vs. Estonia y Kazajistán vs. Moldavia, permanecerán en esta Liga C.

Grupo 1: Turquía, Luxemburgo, Lituania e Islas Feroe.

Grupo 2: Irlanda del Norte, Grecia, Kosovo y Chipre/Estonia.

Grupo 3: Eslovaquia, Bielorrusia, Azerbaiyán y Kazajistán/Moldavia.

Grupo 4: Bulgaria, Macedonia del Norte, Georgia y Gibraltar.

Así quedó el Grupo C de la UEFA Nations League. (Foto: UEFA)

La Liga D todavía tiene dudas

En la Liga D solo habrán dos grupos, pero los participantes todavía no están totalmente definidos. En este caso, los perdedores del Chipre vs. Estonia y Kazajistán vs. Moldavia completarán las zonas.

Grupo 1: Liechtenstein, Kazajistán/Moldavia, Andorra y Letonia.

Grupo 2: Malta, Chipre/Estonia, San Marino.

Así quedó el Grupo D de la UEFA Nations League. (Foto: UEFA)

¿Cuándo se jugará la Nations League?

De acuerdo al calendario de la UEFA, los partidos de la Nations League se jugarán entre junio (cuatro fechas) y septiembre (dos jornadas finales) del 2022, aprovechando que la Copa del Mundo recién será a final de año.