Por Redacción EC

La UEFA habría pagado una indemnización de seis cifras a una supuesta amante de Gianni Infantino tras la relación que ambos mantuvieron cuando él se desempeñaba como secretario general del organismo. Así lo revela una investigación publicada por el diario británico The Telegraph, que expone detalles de un caso que mezcla aspectos financieros, administrativos y personales dentro del fútbol europeo.

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