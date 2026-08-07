La UEFA habría pagado una indemnización de seis cifras a una supuesta amante de Gianni Infantino tras la relación que ambos mantuvieron cuando él se desempeñaba como secretario general del organismo. Así lo revela una investigación publicada por el diario británico The Telegraph, que expone detalles de un caso que mezcla aspectos financieros, administrativos y personales dentro del fútbol europeo.

De acuerdo con la exclusiva, Infantino habría influido para que la empleada obtuviera un ascenso significativo dentro de la institución, acompañado de un aumento considerable de sueldo durante el tiempo que duró la relación. Estas decisiones generaron incomodidad y malestar entre otros trabajadores de la UEFA, al punto de escalar a niveles directivos.

El informe señala que el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, tuvo que intervenir personalmente ante la situación interna. Además, tras la salida de la mujer de la organización, el ente rector del fútbol europeo no solo habría acordado el pago de un finiquito elevado, sino también habría financiado una maestría en administración de empresas (MBA).

Por su parte, la UEFA reconoció el desembolso económico y admitió que estaba al tanto de los rumores sobre el vínculo entre ambos. Asimismo, indicó que a raíz de este caso se reforzaron las normativas internas corporativas. En contraste, desde la FIFA, un vocero del actual presidente negó categóricamente las acusaciones, calificándolas de falsas y difamatorias, y aseguró que no existen quejas formales sobre la conducta de Infantino.