Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gianluca Prestianni es acusado de haber lanzado insultos racistas contra Vinícius Jr. durante el partido de ida disputado en el Estadio Da Luz. (Foto: UEFA)
Por Redacción EC

La UEFA ha decidido suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni, extremo del Benfica, para el partido de vuelta de la Champions League ante el Real Madrid. La sanción fue impuesta tras un informe preliminar en el que se investigan supuestos insultos racistas dirigidos al delantero brasileño Vinícius Jr.

