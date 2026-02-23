La UEFA ha decidido suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni, extremo del Benfica, para el partido de vuelta de la Champions League ante el Real Madrid. La sanción fue impuesta tras un informe preliminar en el que se investigan supuestos insultos racistas dirigidos al delantero brasileño Vinícius Jr.

La medida fue adoptada por el Comité de Ética y Disciplina de la organización europea después de que un inspector designado analizara el comportamiento del jugador en la ida. Esta suspensión le impide disputar el segundo duelo en el Santiago Bernabéu, este miércoles 25 de febrero.

La decisión se basa en una posible violación del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, referido a conductas discriminatorias, y se considera “provisional”. La suspensión será efectiva solo para este encuentro, pero podría ampliarse si se confirma la infracción tras concluir la investigación en curso.

UEFA designó un inspector disciplinario tras la denuncia del brasileño de Real Madrid, quien acusó a Gianluca Prestianni de proferir comentarios discriminatorios durante el partido disputado en Lisboa. / PATRICIA DE MELO MOREIRA

¿Qué pasó entre Prestianni y Vinícius Jr.?

Los hechos ocurrieron durante la segunda parte del duelo en el Estadio da Luz, donde Real Madrid se impuso por 1-0 ante Benfica. Tras anotar, Vinícius celebró con su característico baile junto al banderín de córner. Momentos después, el brasileño denunció ante el árbitro francés Francois Letexier que Prestianni le había dirigido un insulto racista mientras se cubría la boca con la camiseta.

El colegiado activó el protocolo antirracismo y detuvo el encuentro durante cerca de ocho minutos, un procedimiento que la propia UEFA prescribe para estos casos. Además, hubo lanzamiento de objetos desde la grada hacia el campo, lo que generó tensión entre los futbolistas de ambos equipos.

🇪🇸En el partido entre el Real Madrid y Benfica, el árbitro aplicó el "protocolo antiracismo" por pedido del brasileño Vinícius Jr, auien acusó al argentino Prestianni de decirle un insulto racista. pic.twitter.com/qP9WcibLsg — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) February 17, 2026

La versión de los futbolistas

Vinícius Jr. expresó su rechazo a cualquier forma de racismo tras el partido y destacó la importancia de enfrentar estos comportamientos en el fútbol moderno. Por su parte, Prestianni negó las acusaciones y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas, defendiendo que en ningún momento tuvo intención de emplear un insulto racista.

El jugador argentino afronta ahora una investigación más amplia que decidirá si la sanción provisional se transforma en una pena mayor, incluida una posible suspensión de hasta diez partidos en caso de confirmarse.

