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Resumen

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El exdelantero de Universitario de Deportes y su hijo Agustín estuvieron en equipos rivales durante el Nacional vs. Progreso.
El exdelantero de Universitario de Deportes y su hijo Agustín estuvieron en equipos rivales durante el Nacional vs. Progreso.
Por Marco Quilca León

El fútbol regaló una escena que trascendió cualquier resultado. En el duelo entre Nacional y Progreso por el Torneo Intermedio de Uruguay, Jonathan Dos Santos, recordado por los hinchas peruanos por su paso por Universitario de Deportes en 2020, se enfrentó por primera vez a su hijo Agustín, una de las jóvenes promesas del cuadro tricolor. El padre integró el banco de suplentes de Progreso, mientras que el hijo fue titular y disputó todo el encuentro con la camiseta número 10 de Nacional.

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