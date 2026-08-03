El fútbol regaló una escena que trascendió cualquier resultado. En el duelo entre Nacional y Progreso por el Torneo Intermedio de Uruguay, Jonathan Dos Santos, recordado por los hinchas peruanos por su paso por Universitario de Deportes en 2020, se enfrentó por primera vez a su hijo Agustín, una de las jóvenes promesas del cuadro tricolor. El padre integró el banco de suplentes de Progreso, mientras que el hijo fue titular y disputó todo el encuentro con la camiseta número 10 de Nacional.

El partido terminó con triunfo 2-1 para Nacional, pero el marcador quedó en un segundo plano. Apenas sonó el pitazo final, Jonathan caminó hacia el centro del campo para encontrarse con Agustín. Ambos se fundieron en un largo abrazo y terminaron llorando de la emoción, una imagen que rápidamente se viralizó y conmovió a los aficionados por el orgullo y el cariño que reflejó ese instante.

Termina el partido de Nacional-Progreso, y dos jugadores rivales se emocionan en un abrazo.



Se trata de Jonathan y Agustín Dos Santos, PADRE E HIJO, que ayer se enfrentaron en el fútbol uruguayo, y así terminaron juntos.



Ufff, hermoso. 🥹❤️ pic.twitter.com/EzG36iWYX5 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 3, 2026

Para los hinchas peruanos, Jonathan Dos Santos es un nombre conocido. El delantero uruguayo defendió la camiseta de Universitario de Deportes durante la temporada 2020 y fue uno de los goleadores del equipo crema antes de continuar su carrera en el extranjero. Hoy, con 34 años, disfruta una etapa distinta, viendo cómo su hijo comienza a abrirse camino en el fútbol profesional.

Aunque durante los 90 minutos cada uno defendió los intereses de su club, el encuentro terminó recordando que hay sentimientos que están por encima de cualquier rivalidad. El emotivo abrazo entre Jonathan y Agustín Dos Santos se convirtió en una de las postales más conmovedoras del fin de semana y dejó claro que, en el fútbol, la familia siempre juega el partido más importante.

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