Argentina viene disputando un duelo clave ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Messi quiere seguir demostrando que el campeón del mundo mantiene su gran nivel futbolístico. En este contexto, ‘Cuti’ Romero apareció para descontar y marcar el 2-1.

‘Cuti’ Romero apareció por el centro del área anticipando a su marca y, con un potente cabezazo, dejó sin chance al golero rival. El defensor lo gritó con rabia, pues fue el descuento que le permitió seguir vivo en el partido.

¡¡CUTI AL RESCATE!! TESTAZO GOLEADOR DE ROMERO PARA EL 1-2 Y QUE ARGENTINA SUEÑE CON LA REMONTADA.



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El tanto fue gritado con alma, corazón y vida por los miembros del cuerpo técnico del equipo sudamericano. Cabe mencionar que Romero es uno de los altos valores de Argentina en este Mundial.

Argentina tiene el difícil reto de volver a demostrar que está en capacidad de levantar nuevamente el trofeo más ansiado de la historia del balompié mundial.

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