Por Kenyi Peña Andrade

Argentina viene disputando un duelo clave ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Messi quiere seguir demostrando que el campeón del mundo mantiene su gran nivel futbolístico. En este contexto, ‘Cuti’ Romero apareció para descontar y marcar el 2-1.