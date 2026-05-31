Por Marco Quilca León

Mientras la cuenta regresiva hacia el Mundial ya consume las horas de la selección argentina y Lionel Scaloni espera tener a todos sus soldados en Estados Unidos, Rodrigo De Paul decidió hacer una última parada antes de volver a ponerse el uniforme de la Albiceleste. No fue una escala de entrenamiento ni un compromiso comercial. Fue Lima. Fueron unas horas lejos de las concentraciones, las cámaras de los centros deportivos y la ansiedad que acompaña a una Copa del Mundo. Fue, simplemente, acompañar a Tini Stoessel, su pareja, en el conciertoque realizó en el Estadio Nacional este sábado por la noche.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.