El Mundial Sub 20 femenino volvió a ser el escenario de la creatividad futbolística con una acción táctica que rápidamente dio la vuelta al planeta. Durante la ejecución de una pelota parada, la selección de Francia puso en práctica una insólita estrategia de pizarrón que rompió con todos los esquemas tradicionales: las atacantes galas formaron una ronda dentro del área rival, agarradas de las manos y girando en círculos para desorientar por completo a la zaga defensiva justo antes del centro.

La impactante maniobra, planificada al detalle por el cuerpo técnico francés, buscó romper la marca al hombre y generar caos en el marcaje adversario. Tras realizar un par de vueltas a toda velocidad en forma de baile infantil, las futbolistas se soltaron repentinamente y atacaron distintos espacios en el área chica, dejando a las defensoras sin capacidad de reacción sobre a quién cubrir en el juego aéreo.

El desenlace de la jugada roza la perfección, ya que el tiro de esquina fue enviado con precisión milimétrica hacia la zona liberada por el movimiento distractivo. Una de las delanteras galas aprovechó la libertad recibida tras el desmarque colectivo para conectar un certero cabezazo que terminó en el fondo de la valla, desatando la euforia en el banquillo francés y el asombro de los aficionados presentes en las tribunas.

Atención a esta JUGADA PREPARADA de Francia en el Mundial Sub 20 Femenino.



Y terminó en gol. 👀🇫🇷 pic.twitter.com/YGSjCA1eYf — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 13, 2026

Las imágenes del tanto se viralizaron de inmediato en las redes sociales y portales deportivos internacionales, que calificaron la acción como una de las jugadas ensayadas más ingeniosas de la temporada. Diversos analistas tácticos destacaron cómo el uso de la psicología y la sincronización en la pelota parada puede marcar la diferencia en torneos de máxima exigencia internacional.

Con este golazo que combina picardía y estrategia pura, el seleccionado francés no solo sumó un triunfo clave en la fase de grupos del Mundial Sub 20, sino que dejó una marca registrada en la historia del certamen. La acción promete ser replicada por diversos equipos del mundo, mientras las galas continúan a firme paso en su camino rumbo al título orbital.

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