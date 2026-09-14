La selección francesa de fútbol femenino sorprendió al mundo del fútbol con una coreografía en un tiro de esquina que descolocó a la defensa rival.
La selección francesa de fútbol femenino sorprendió al mundo del fútbol con una coreografía en un tiro de esquina que descolocó a la defensa rival.
Por Redacción EC

El Mundial Sub 20 femenino volvió a ser el escenario de la creatividad futbolística con una acción táctica que rápidamente dio la vuelta al planeta. Durante la ejecución de una pelota parada, la selección de Francia puso en práctica una insólita estrategia de pizarrón que rompió con todos los esquemas tradicionales: las atacantes galas formaron una ronda dentro del área rival, agarradas de las manos y girando en círculos para desorientar por completo a la zaga defensiva justo antes del centro.

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