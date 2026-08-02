Jude Bellingham volvió a demostrar que su grandeza no se limita al terreno de juego. Tras finalizar el Mundial 2026, donde Inglaterra cerró su participación en el tercer lugar después de caer ante Argentina en las semifinales y derrotar a Francia en el partido por el tercer puesto, el volante aprovechó sus vacaciones para acercarse a los aficionados. Entre decenas de personas que buscaban una fotografía o un autógrafo, hubo una escena que terminó robándose todas las miradas.

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Una pequeña hincha, que lucía orgullosa la camiseta de Inglaterra con el apellido Bellingham en la espalda, se acercó con un álbum oficial del Mundial en las manos. Al verla, el mediocampista del Real Madrid no dudó en detenerse. Con total tranquilidad tomó el álbum, intercambió unas palabras con la niña y estampó su firma, regalándole un recuerdo que difícilmente olvidará.

El momento fue captado por quienes se encontraban en el lugar y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. Los usuarios destacaron la paciencia y cercanía del futbolista de 23 años, quien durante varios minutos atendió a niños y aficionados, firmando camisetas, balones y álbumes sin mostrar apuro. Para muchos, ese tipo de gestos explican por qué Bellingham se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de su generación.

Jude Bellingham le hizo el día a una pequeña a la cual le firmó su estampa del álbum del mundial.🤩✍️🥹



(Vía @ocrealtor_ca/ig) pic.twitter.com/m0tMIWdw23 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 1, 2026

La escena también recordó que el impacto de un futbolista va mucho más allá de los goles o los títulos. Para aquella niña, el autógrafo de su ídolo significó mucho más que una simple firma: fue el cierre perfecto para un Mundial que siguió con ilusión desde las tribunas y la televisión. Y para Bellingham, apenas unos segundos de su tiempo bastaron para regalar un recuerdo que probablemente la acompañará durante toda la vida.

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