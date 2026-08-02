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Resumen

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Bellingham firmó álbum del Mundial a niña y emociona a todos.
Bellingham firmó álbum del Mundial a niña y emociona a todos.
Por Marco Quilca León

Jude Bellingham volvió a demostrar que su grandeza no se limita al terreno de juego. Tras finalizar el Mundial 2026, donde Inglaterra cerró su participación en el tercer lugar después de caer ante Argentina en las semifinales y derrotar a Francia en el partido por el tercer puesto, el volante aprovechó sus vacaciones para acercarse a los aficionados. Entre decenas de personas que buscaban una fotografía o un autógrafo, hubo una escena que terminó robándose todas las miradas.

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