Un hincha quiso acercarse a los jugadores de Juventus y terminó dejando a uno fuera del debut. Foto: @DiarioOle
Un hincha quiso acercarse a los jugadores de Juventus y terminó dejando a uno fuera del debut. Foto: @DiarioOle
Por Redacción EC

¡Una escena insólita en Juventus! Lo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en un inesperado dolor de cabeza para Luciano Spalletti. Un hincha de la ‘Vecchia Signora’ invadió el campo tras un amistoso y, al resbalar, terminó derribando y lesionando a Federico Gatti, defensor del propio equipo.

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