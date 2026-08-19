¡Una escena insólita en Juventus! Lo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en un inesperado dolor de cabeza para Luciano Spalletti. Un hincha de la ‘Vecchia Signora’ invadió el campo tras un amistoso y, al resbalar, terminó derribando y lesionando a Federico Gatti, defensor del propio equipo.

El insólito episodio ocurrió en el Allianz Stadium, durante el amistoso que Juventus disputó ante su equipo filial. Al finalizar el encuentro, varios hinchas saltaron las vallas para acercarse a los futbolistas, pero uno de ellos llegó antes que los demás.

Celebraba la victoria de Juventus, invadió el campo y terminó lesionando a un jugador. Foto: EFE

El hincha corrió y terminó “tackleando” a Gatti

Gatti caminaba por el campo cuando el aficionado apareció corriendo por detrás. A pocos metros del defensor, el hombre perdió el equilibrio y terminó deslizándose por el césped, impactando directamente contra las piernas del zaguero.

El italiano cayó al suelo inmediatamente y los hinchas que grababan la escena reaccionaron con un grito de “¡No!” al darse cuenta de lo ocurrido.

La imagen rápidamente se volvió viral en redes sociales por lo surrealista del momento: un hincha de Juventus terminó lesionando a un futbolista de Juventus.

Gatti podría perderse el debut en la Serie A

El episodio tuvo consecuencias deportivas. Federico Gatti no participó en el entrenamiento de este miércoles y, según los primeros reportes de la prensa italiana, podría quedar fuera del estreno de Juventus en la Serie A.

La lesión no sería de gravedad, pero sí suficiente para impedirle disputar el primer partido del campeonato, previsto para este fin de semana.

Por otro lado, la invasión también provocó daños en el estadio. Los hinchas dejaron afectado el césped y provocaron desperfectos en algunos elementos de la cancha, incluidos los arcos y sus redes, que habían sido remodelados recientemente.

😳 INSÓLITO: UN HINCHA DE JUVENTUS LESIONÓ A SU PROPIO JUGADOR



▶️ Federico Gatti podría perderse el primer partido de la temporada, después de que un hincha lo hiciera tropezar accidentalmente durante una invasión de campo en un amistoso esta semana pic.twitter.com/NBFuohqy0f — Diario Olé (@DiarioOle) August 19, 2026

Por ello, en Juventus estarían considerando poner fin a la tradición de disputar este tipo de amistosos ante el equipo filial con acceso de aficionados al campo.

El hincha podría recibir una sanción

El protagonista de la invasión también podría enfrentar consecuencias legales. La entrada al terreno de juego puede generar responsabilidad bajo la legislación italiana y derivar en un DASPO, medida que prohíbe el ingreso a estadios durante un periodo determinado.

Mientras tanto, Juventus deberá afrontar el inicio de la temporada con una baja inesperada y completamente insólita.

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