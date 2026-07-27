Hay imágenes que parecen producto de la inteligencia artificial, pero esta vez la naturaleza fue la autora de una de las postales más sorprendentes del año. Durante un partido de fútbol en Bolivia, un inusual fenómeno meteorológico dejó atónitos a jugadores, árbitros e hinchas: mientras una intensa lluvia caía sobre una mitad del terreno de juego, la otra permanecía completamente seca y con el cielo despejado.

Los videos, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muestran una escena difícil de creer. La línea divisoria del campo parecía separar dos climas completamente distintos. De un lado, los futbolistas corrían bajo un aguacero torrencial; del otro, el balón rodaba sobre un césped seco e incluso iluminado por el sol. La diferencia era tan marcada que muchos usuarios aseguraron que la escena parecía sacada de una película.

Aunque parezca imposible, este tipo de situaciones puede ocurrir cuando una nube de lluvia muy localizada descarga agua sobre un área reducida, mientras que a pocos metros las condiciones atmosféricas son completamente diferentes. Estos fenómenos suelen presentarse con mayor frecuencia durante el verano o en zonas donde las precipitaciones son aisladas e irregulares.

La curiosa imagen no tardó en dar la vuelta al mundo y despertó todo tipo de reacciones entre los aficionados al fútbol. Para algunos fue un auténtico “milagro de la naturaleza”; para otros, una de las escenas más extrañas que recuerdan haber visto en un campo de juego. Lo cierto es que, por unos minutos, el resultado del partido pasó a un segundo plano frente a un espectáculo que solo la naturaleza podía ofrecer.

*********

SOBRE EL AUTOR