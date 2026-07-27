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Resumen

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Un insólito fenómeno meteorológico se robó toda la atención durante un partido de fútbol en Bolivia.
Un insólito fenómeno meteorológico se robó toda la atención durante un partido de fútbol en Bolivia.
Por Marco Quilca León

Hay imágenes que parecen producto de la inteligencia artificial, pero esta vez la naturaleza fue la autora de una de las postales más sorprendentes del año. Durante un partido de fútbol en Bolivia, un inusual fenómeno meteorológico dejó atónitos a jugadores, árbitros e hinchas: mientras una intensa lluvia caía sobre una mitad del terreno de juego, la otra permanecía completamente seca y con el cielo despejado.

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