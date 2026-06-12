Por Fernanda Huapaya

NUEVA YORK.— Siendo más de las 12 de la noche y en el día que se daría la inauguración del Mundial, las calles de Manhattan se encontraban afiebradas por hinchas del deporte. Pero no del fútbol, precisamente. Los Knicks acababan de vencer a los Spurs de manera agónica en las Finales de la NBA y una marea de camisetas naranjas y azules dominaba Times Square y sus alrededores. Casi como una excepción aparecían algunas camisetas de selecciones nacionales. Horas más tarde, los papeles se invertirían y Nueva York tendría un aroma más futbolero, aunque todavía lejos de una euforia digna de un Mundial.

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