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Resumen

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El insólito episodio ocurrió en los minutos finales del partido entre Unión Española y Rangers. (Foto: Captura)
El insólito episodio ocurrió en los minutos finales del partido entre Unión Española y Rangers. (Foto: Captura)
Por Marco Quilca León

El fútbol chileno vivió una de esas escenas difíciles de imaginar. Un recogepelotas de Unión Española terminó expulsado después de ingresar al terreno de juego e interferir, de manera accidental, en una jugada de ataque de su propio equipo durante el partido ante Rangers por la Primera B. El curioso episodio ocurrió en el Estadio Santa Laura y rápidamente se volvió viral.

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