El fútbol chileno vivió una de esas escenas difíciles de imaginar. Un recogepelotas de Unión Española terminó expulsado después de ingresar al terreno de juego e interferir, de manera accidental, en una jugada de ataque de su propio equipo durante el partido ante Rangers por la Primera B. El curioso episodio ocurrió en el Estadio Santa Laura y rápidamente se volvió viral.

La situación se produjo a los 88 minutos, cuando Unión Española perdía 1-0 y buscaba con insistencia la igualdad. En medio de una acción ofensiva, un segundo balón que estaba dentro del campo debía ser retirado. El joven recogepelotas ingresó para sacarlo, pero terminó cruzándose en la trayectoria de un defensor de Rangers justo cuando el conjunto local intentaba avanzar hacia el área.

La presencia del joven terminó condicionando la jugada. El balón largo de Unión Española buscaba a Andrés Vilches, quien podía quedar con ventaja para acercarse al arco rival, pero el recogepelotas apareció inesperadamente en su camino. El árbitro decidió detener las acciones ante la interferencia y, posteriormente, mostró la tarjeta roja al joven, que tuvo que abandonar el campo rumbo al túnel.

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La escena generó sorpresa entre los asistentes, especialmente porque la acción terminó perjudicando al propio equipo al que pertenecía el recogepelotas. Incluso el relator del encuentro calificó el episodio como algo que nunca había visto, mientras las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Finalmente, Unión Española no pudo conseguir el empate y perdió 1-0 ante Rangers, que consiguió así una victoria importante en su lucha por salir de la parte baja de la clasificación. El resultado dejó al conjunto hispano con la frustración de una derrota y, además, con una de las escenas más insólitas de la jornada del fútbol chileno.

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