Waldir Sáenz, Leao Butrón, Juan Jayo, el chileno Fernando Martel, entre otros, participaron de este partido en la capital chilena.
Redacción EC
Las leyendas de y se enfrentaron en un partido amistoso el último fin de semana para deleite de muchos aficionados que valoran los lazos de amistad histórica entre ambos clubes.

El partido se disputó en la capital chilena y contó con la presencia de importantes figuras como Waldir Sáenz, Leao Butrón, Juan Jayo Rinaldo Cruzado, entre otros.

Además, se destacó la presencia del chileno Fernando Martel quien se vistió de blanquiazul nuevamente para esta jornada.

A través de su redes sociales, la institución de La Victoria destacó esta unión: “Alianza Lima y Colo Colo, un solo corazón”.

Un importante número de hinchas blanquiazul llegaron hasta el estadio Monumental David Arellano para alentar a su equipo máster en una jornada de confraternidad.

