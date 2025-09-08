Las leyendas de Alianza Lima y Colo Colo se enfrentaron en un partido amistoso el último fin de semana para deleite de muchos aficionados que valoran los lazos de amistad histórica entre ambos clubes.
LEE TAMBIÉN: Fernando Gaibor: “Cuando lo vi a Jhoao Velásquez se me vino a la cabeza Willian Pacho en sus inicios, las mismas características”
El partido se disputó en la capital chilena y contó con la presencia de importantes figuras como Waldir Sáenz, Leao Butrón, Juan Jayo Rinaldo Cruzado, entre otros.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Además, se destacó la presencia del chileno Fernando Martel quien se vistió de blanquiazul nuevamente para esta jornada.
MIRA: Óscar Ibáñez: “El Presidente de la FPF nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos”
A través de su redes sociales, la institución de La Victoria destacó esta unión: “Alianza Lima y Colo Colo, un solo corazón”.
Un importante número de hinchas blanquiazul llegaron hasta el estadio Monumental David Arellano para alentar a su equipo máster en una jornada de confraternidad.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC