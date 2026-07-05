Por Marco Quilca León

Mientras el Mundial 2026 se juega a estadios llenos y rompe récords de audiencia, otra competencia se disputa en paralelo: la de las reglas, la tecnología y la interpretación arbitral. Winston Reátegui, exárbitro FIFA y expresidente de la Conar, observa ese escenario con la experiencia de quien pasó años tomando decisiones en cuestión de segundos. Para el panelista de L1 Max con sus secuencias “El VARedicto de Winston” y “El Ojo al L1mite”, el balance del arbitraje en el torneo es positivo, aunque no exento de cuestionamientos. Pone reparos a algunas innovaciones impulsadas por la FIFA, como las cámaras corporales para los árbitros o la ampliación de facultades del VAR. “El fútbol se está convirtiendo en un gran espectáculo de marketing”, sostiene. Y, en medio de una revolución que promete más tiempo efectivo, más tecnología y más entretenimiento, lanza una advertencia: el desafío es modernizar el juego sin perder de vista su esencia.

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