Mientras el Mundial 2026 se juega a estadios llenos y rompe récords de audiencia, otra competencia se disputa en paralelo: la de las reglas, la tecnología y la interpretación arbitral. Winston Reátegui, exárbitro FIFA y expresidente de la Conar, observa ese escenario con la experiencia de quien pasó años tomando decisiones en cuestión de segundos. Para el panelista de L1 Max con sus secuencias “El VARedicto de Winston” y “El Ojo al L1mite”, el balance del arbitraje en el torneo es positivo, aunque no exento de cuestionamientos. Pone reparos a algunas innovaciones impulsadas por la FIFA, como las cámaras corporales para los árbitros o la ampliación de facultades del VAR. “El fútbol se está convirtiendo en un gran espectáculo de marketing”, sostiene. Y, en medio de una revolución que promete más tiempo efectivo, más tecnología y más entretenimiento, lanza una advertencia: el desafío es modernizar el juego sin perder de vista su esencia.

—¿Cómo analizas el desempeño del arbitraje en el Mundial 2026?

Hasta el momento no han habido mayores inconvenientes. Sí hay cambios en algunas reglas y lo que ha causado la mayor inquietud por parte de todos fue la expulsión del paraguayo Miguel Almirón por taparse la boca al hablar. Pero más allá de que algunos pueden decir que es una medida exagerada porque no es un juego brusco o grave, si las disposiciones se dieron antes, si el cambio en el reglamento se dio antes, está bien.

⚠️🇵🇾 MIGUEL ALMIRÓN EXPULSADO EN PARAGUAY POR TAPARSE LA BOCA.



LA NUEVA ‘LEY PRESTIANNI’. ⛔️ pic.twitter.com/iKD1qHcvhi — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 20, 2026

—¿Pero está de acuerdo con esa medida?

Considero que en el tiempo se tendría que reevaluar esa situación porque un jugador, por el simple hecho de taparse la boca, no puede ser expulsado. Entiendo que el objetivo de la FIFA es evitar situaciones lamentables como la que pasó el brasileño Vinícius Jr., pero creo que hay otras formas de evitar actos racistas y no específicamente expulsando a un jugador por taparse la boca al hablar.

—Otra jugada que generó debate fue la falta de Lionel Messi en su debut ante Argelia. ¿Debió ser expulsado?

Es una jugada temeraria, pero no existe fuerza excesiva. Si bien es cierto hay una plancha en la pantorrilla del jugador rival, para que exista fuerza excesiva debe haber una intensidad alta. ¿A qué me refiero con eso? A la combinación de la fuerza con la velocidad. Y en la jugada no hay fuerza ni velocidad.

El capitán argentino protagonizó la gran controversia del debut mundialista tras una durísima acción sobre Aïssa Mandi que el árbitro Marciniak y la tecnología decidieron no sancionar con tarjeta roja. (Foto: Captura de video/@SC_ESPN)

—Claro, pero por el lugar donde se dio contacto...

Es cierto, pero para que se saque una tarjeta roja se deben dar todas esas consideraciones, no solamente una de ellas. Es por eso que el árbitro en cancha, que visualizó la jugada en tiempo real, determinó que no ameritaba una expulsión. Y la misa consideración tuvo el VAR porque no llamaron al juez principal. El problema es que en la foto, en las repeticiones en cámara lenta, todo cambia, pero el fútbol no es de fotos. Este tipo de jugadas se debe reproducir en velocidad normal.

—¿Es cierto que los árbitros cuidan a los cracks, tanto para que no reciban patadas como para que no sean expulsados?

No es malo cuidar al jugador talentoso. Lo que es malo es darle consideraciones para pegar al jugador talentoso. Por más que sea Messi o Cristiano Ronaldo, si cometen una falta se tiene que sancionar de acuerdo a las consideraciones de cada infracción. Si es una jugada imprudente, no pasa nada; si es temeraria, tarjeta amarilla; si es de fuerza excesiva, expulsión. Así de fácil.

—¿Es difícil dirigirlos?

Es un plus, un incentivo para los árbitros. Pero, eso sí, los árbitros tienen que entender que se tienen que despojar de todo tipo de admiración. Se le tiene que cuidar, sí, porque son a los que más les pegan; pero tampoco deben tener carta libre para que cometan faltas.

Es panelista de L1 Max con sus secuencias “El VARedicto de Winston” y “El Ojo al L1mite” . Así mismo Panelista del Podcast “El Arranque”

—Otros dos cambios fueron la de los ocho segundos como tiempo límite para los saques de meta y de banda. ¿Estas dos variaciones ayudan al partido a tener más tiempo efectivo? ¿Hace más atractivo todo?

El objetivo es que exista más tiempo de juego porque con las paralizaciones que se han venido dando no se jugaba mucho tiempo efectivo y lo que se quiere es que se juegue el tiempo efectivo. El arquero sabe que no puede demorar en un saque de meta porque sino tendrá un tiro de esquina en contra. El futbolista que sacará un lateral sabe que no puede ir a arreglarse la media, secar el balón con su polo, indicar a sus compañeros que se acomoden y recién sacar. La FIFA trata de que el tiempo efectivo sea mucho mayor y seguramente habrán métricas y comparativos posteriores, que estoy seguro que sí, que se está jugando más.

—¿Pero no perjudica a los arqueros y futbolistas porque al sacar rápido posiblemente lo hagas al azar y no como un arma para reiniciar el juego?

Entiendo que han hecho algunas pruebas al respecto con los tiempos. Pero también sé que nada es completo en la vida, siempre habrán algunas consideraciones por mejorar. Creo que al final del Mundial, en las métricas que hagan, si existe más tiempo efectivo de juego, se seguirá con esta vertiente o tendencia de seguir tratando de que el jugador juegue más rápido. Pero si te vas por el lado de la precisión o dar un mejor pase, también es válido porque en el fútbol actual el futbolista trata de ser preciso y le están quitando esos segundos al jugador. Es un tema controversial, sin duda.

—¿Qué opina de las pausas de hidratación?

Creo que no es tanto para que se hidrate el jugador, sino para que pongan una publicidad. Lo siento así. No están pensando en el jugador, sino en poner sus publicidades.

Una frase de Diego Maradona durante el Mundial de 2018 volvió a viralizarse en pleno Mundial 2026.



Las pausas de hidratación implementadas en el torneo han llevado a muchos aficionados a recordar una reflexión del argentino sobre los cambios y el peso de la publicidad. pic.twitter.com/TxCZrhF3Va — Telemedellín (@Telemedellin) July 2, 2026

—Los especialistas señalan que este Mundial está revolucionando el fútbol desde todos lados: juego, cobertura, transmisiones, marketing... ¿también ocurre lo mismo con el arbitraje?

El fútbol se está convirtiendo en un show, en un marketing superior. Como saben el potencial inmenso que tiene, que mueve países, aprovechan la situación y la época en la que el mundo vive. El mundo de las redes sociales. Ahora todo es marketing, comunicación. Y siento que los de la FIFA están mirando desde esa óptica. Pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo, sobre todo con el tema arbitral.

—¿Cuáles serían?

A mi no me parece que al árbitro le pongan una cámara en la cabeza. Es bonito para los que estamos sentados en el sillón, pero es muy incómodo para los árbitros que solo deberían tener elementos de comunicación. Eso sería suficiente, pero como todo es marketing, incorporan una novedad tras otra. Están invadiendo el lado arbitral.

—¿El arbitraje está en riesgo si continúan con estas innovaciones?

No solo el arbitraje está en riesgo por las innovaciones de la FIFA, también los mismos jugadores. Los futbolistas juegan más partidos cada año. Y creo que esto no va a parar, a menos que los propios jugadores levanten su voz en protesta.

—El VAR tiene la potestad de intervenir en una segunda tarjeta amarilla, ¿qué opina?

El VAR, máximo beneficio, mínima interferencia. Creo que las tarjetas amarillas son muy subjetivas. No está bien que el VAR intervenga. Mi posición es que las cuatro consideraciones o parámetros que tiene el VAR son más que suficientes porque hemos visto que a veces el VAR busca y no encuentra. Siempre repito la siguiente frase: el VAR tiene que encontrar al elefante en el baño de visita y no buscar a la hormiga en el jardín. Porque suele pasar que buscan y buscan una falta y al final terminan encontrando. Y lo que tienen que hacer es hallar algo fehaciente, que no quede duda. Y si se trata de una segunda tarjeta amarilla, estamos entrando al terrero de la interpretación y de eso no se trata.

—Con el VAR y ahora el offside semiautomático, ¿los árbitros asistentes están en peligro de extinción?

Si sigue así, sí. Y ocurre que muchas veces los árbitros están esperando el salvavidas del VAR y se acostumbran a dirigir con el VAR. Y los árbitros tienen que entender que las decisiones las tienen que tomar ellos en cancha. Yo prefiero un árbitro que tome una decisión en cancha y que se equivoque a que esté esperando el salvavidas del VAR.

LA POLÉMICA DEL DÍA: por este offside de Pasalic fue ANULADO el gol de Gvardiol que llevaba el partido entre Portugal y Croacia a la prórroga. ¿La tocó Matanovic?



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—En el Portugal-Croacia hubo una polémica en el gol anulado a Matanovic con ayuda de la tecnología. ¿Fue bien sancionada la felta?

Está bien anulado el gol a Croacia por interferencia en el juego. El contacto posterior con el defensor portugués no habilita al croata.

—¿Entonces estuvo bien aplicada la tecnología IMU de la FIFA? A simple vista, pareciera que el jugador croata no toca la pelota

IMU es tecnología de Alta Gama, el balón tiene un chip que cuando es tocado va a una base tecnológica que no necesariamente está en el estadio, y en automático va a la cabina del VAR para una revisión rápida y se avisa al VOR (cabina que está el VAR, AVAR, OPERADOR TECNOLOIGICO Y EL QUALITY MANAGER) y se informa al árbitro. En conclusión no se puede discutir ni hay forma que pueda ser manipulado. Puede ser considerado injusto que por la punta del calzado esté en Fuera de Juego, pero al ser tecnología pura y dura hay que aceptar, es como discutir a una calculadora sobre una multiplicación

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