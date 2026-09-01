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La camiseta que une a Flamengo con Lima fue la más votada por sus hinchas. Foto: Flamengo
La camiseta que une a Flamengo con Lima fue la más votada por sus hinchas. Foto: Flamengo
Por Luis Eduardo Torres

Una propuesta inspirada en Lima y las Líneas de Nazca terminó convirtiéndose en la camiseta elegida por los hinchas de Flamengo. Se trata de “Urubu de Lima”, diseño creado por Marcelo Gluz, que ganó el concurso Manto da Nação y ahora será producido oficialmente por el club brasileño.

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