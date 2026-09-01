Una propuesta inspirada en Lima y las Líneas de Nazca terminó convirtiéndose en la camiseta elegida por los hinchas de Flamengo. Se trata de “Urubu de Lima”, diseño creado por Marcelo Gluz, que ganó el concurso Manto da Nação y ahora será producido oficialmente por el club brasileño.

La iniciativa recibió más de 8.000 propuestas y posteriormente llevó a los hinchas a elegir entre 10 diseños finalistas. La votación reunió 101.203 votos únicos de hinchas de más de 120 países, según informó Flamengo.

El diseño de Marcelo Gluz fue el más votado con 16.437 votos, equivalentes al 16,2 % de la votación. Detrás quedaron “Noite Eterna de Lima”, con 14.574 votos, y “Pluma”, con 13.983.

El resultado convirtió a “Urubu de Lima” en el nuevo Manto da Nação, una iniciativa mediante la cual Flamengo permitió que sus propios hinchas participaran en la creación de una camiseta para el club.

El diseño ganador tendrá, además, una particularidad: Flamengo confirmó que será producido en dos versiones, una con los colores originales de la propuesta y otra en el tradicional rojo y negro del equipo, decisión tomada a pedido de los propios seguidores del club.

¿Qué tiene que ver Lima con la camiseta de Flamengo?

El vínculo está en la historia reciente del club brasileño en la Copa Libertadores. Flamengo conquistó los títulos de 2019 y 2025 después de disputar las finales de ambas ediciones en Lima, por lo que la capital peruana quedó asociada a dos de sus grandes conquistas continentales.

“Urubu de Lima” gana el Manto da Nação. Foto: Flamengo

A partir de esa conexión nació el concepto de “Urubu de Lima”, que utiliza como referencia visual los geoglifos de la civilización Nazca para representar al urubu, uno de los principales símbolos de Flamengo.

El propio club explicó que la camiseta busca transformar esa figura en una representación inspirada en los monumentales dibujos de Nazca y convertir a Lima en el escenario de una historia especial dentro de la identidad rubro-negra.

El mito que inspiró al “Urubu de Lima”

La propuesta de Marcelo Gluz también recupera un mito surgido durante la campaña de Flamengo en 2019. Según el concepto presentado por el club, uno de los geoglifos de Nazca fue relacionado con un supuesto urubu andino, interpretación que terminó alimentando una historia entre Flamengo y Lima.

En la presentación de los finalistas, Flamengo describió el concepto como un vínculo entre el club brasileño y la capital peruana, además de un homenaje a las dos Libertadores conquistadas tras jugar sus finales en Lima.

La narrativa del diseño plantea que una antigua figura permaneció oculta durante siglos hasta convertirse, dentro de la mística construida por los hinchas, en el “Buitre Limeño” que guarda una particular promesa relacionada con las finales disputadas en el Estadio Monumental de Ate, Lima.

Marcelo Gluz: el creador detrás de la camiseta ganadora

Aunque el diseño nació de la inspiración peruana, su creador es Marcelo Gluz, aficionado de Flamengo, quien presentó la propuesta al concurso y terminó imponiéndose entre miles de participantes.

Tras conocer el resultado, Gluz destacó el significado personal de haber creado una camiseta para la hinchada del club.

“Después de tantos años trabajando con diseño, poder crear una camiseta para la Nación es, sin duda, uno de los momentos más especiales de mi trayectoria. Es mucho más que desarrollar un producto o trabajar con una marca. Es trabajar con pasión, con identidad, con algo que forma parte de la vida de millones de personas, incluida la mía”, expresó el diseñador, según el comunicado de Flamengo.

No deserto de Nazca, no Peru, uma figura milenar permaneceu escondida por séculos.



Até que a Nação despertou El Buitre Limeño, o urubu que guarda uma antiga promessa: “Todas as finais ali disputadas serão rubro-negras.”



Agora, essa mística virou Manto.



Urubu de Lima.

Vista a… pic.twitter.com/KcPlQVRy7r — Flamengo (@Flamengo) September 1, 2026

El “Urubu de Lima” llegará al Maracaná

El homenaje a Lima no quedará únicamente en la camiseta. Flamengo anunció que durante su partido frente a Mirassol, programado para este miércoles 2 de septiembre en el Maracaná, habrá activaciones especiales inspiradas en el “Urubu de Lima”, con símbolos y elementos visuales relacionados con el diseño ganador.

Además, el club informó que la camiseta será comercializada en edición limitada y estará disponible durante siete días o hasta agotar stock.

Así, una historia que conecta Flamengo, Lima, las Líneas de Nazca y sus títulos de la Copa Libertadores terminó convirtiéndose en el diseño elegido por más de 16 mil hinchas y en una nueva pieza de la identidad del club brasileño.

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