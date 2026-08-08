Los mejores momentos de Lionel Messi junto a su padre Jorge Messi.
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Lionel Messi
  • Los mejores momentos de Lionel Messi junto a su padre Jorge Messi.
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    Los mejores momentos de Lionel Messi junto a su padre Jorge Messi.

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    Los mejores momentos de Lionel Messi junto a su padre Jorge Messi.

  • Messi recordó que, cuando era niño, extrañaba a su padre porque Jorge pasaba gran parte del día trabajando. Por eso esperaba con ilusión su regreso a casa para poder abrazarlo y compartir un momento juntos. “Esperaba que llegue para abrazarle”, contó alguna vez el argentino.
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    Messi recordó que, cuando era niño, extrañaba a su padre porque Jorge pasaba gran parte del día trabajando. Por eso esperaba con ilusión su regreso a casa para poder abrazarlo y compartir un momento juntos. “Esperaba que llegue para abrazarle”, contó alguna vez el argentino.

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    Messi recordó que, cuando era niño, extrañaba a su padre porque Jorge pasaba gran parte del día trabajando. Por eso esperaba con ilusión su regreso a casa para poder abrazarlo y compartir un momento juntos. “Esperaba que llegue para abrazarle”, contó alguna vez el argentino.

  • En el 2000, Jorge escribió una carta al Barcelona para reclamar por la situación que atravesaba su familia y por el tratamiento que necesitaba su hijo. “La situación de mi familia es gravísima”, escribió en aquel momento, cuando permanecía en España junto a Leo mientras el resto de la familia había regresado a Argentina.
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    En el 2000, Jorge escribió una carta al Barcelona para reclamar por la situación que atravesaba su familia y por el tratamiento que necesitaba su hijo. “La situación de mi familia es gravísima”, escribió en aquel momento, cuando permanecía en España junto a Leo mientras el resto de la familia había regresado a Argentina.

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    En el 2000, Jorge escribió una carta al Barcelona para reclamar por la situación que atravesaba su familia y por el tratamiento que necesitaba su hijo. “La situación de mi familia es gravísima”, escribió en aquel momento, cuando permanecía en España junto a Leo mientras el resto de la familia había regresado a Argentina.

  • Antes de los grandes contratos existió una servilleta. Jorge fue protagonista de aquel episodio en el que quedó plasmado el compromiso para que Barcelona incorporara a su hijo. Lo que comenzó como una solución improvisada terminó convirtiéndose en uno de los documentos más famosos de la historia del fútbol.
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    Antes de los grandes contratos existió una servilleta. Jorge fue protagonista de aquel episodio en el que quedó plasmado el compromiso para que Barcelona incorporara a su hijo. Lo que comenzó como una solución improvisada terminó convirtiéndose en uno de los documentos más famosos de la historia del fútbol.

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    Antes de los grandes contratos existió una servilleta. Jorge fue protagonista de aquel episodio en el que quedó plasmado el compromiso para que Barcelona incorporara a su hijo. Lo que comenzó como una solución improvisada terminó convirtiéndose en uno de los documentos más famosos de la historia del fútbol.

  • Jorge no solo acompañó a Messi durante su infancia. Con los años se convirtió en su representante y en una figura clave para manejar su carrera. Estuvo detrás de importantes decisiones y también acompañó a Leo durante algunos de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional.
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    Jorge no solo acompañó a Messi durante su infancia. Con los años se convirtió en su representante y en una figura clave para manejar su carrera. Estuvo detrás de importantes decisiones y también acompañó a Leo durante algunos de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional.

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    Jorge no solo acompañó a Messi durante su infancia. Con los años se convirtió en su representante y en una figura clave para manejar su carrera. Estuvo detrás de importantes decisiones y también acompañó a Leo durante algunos de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional.

  • Después de que Argentina conquistara el Mundial de Qatar 2022, las cámaras captaron el abrazo entre Jorge y Leo durante los festejos. Fue una imagen especialmente emotiva: el padre que había acompañado al niño desde Rosario celebraba ahora con el hombre que acababa de alcanzar la cima del fútbol.
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    Después de que Argentina conquistara el Mundial de Qatar 2022, las cámaras captaron el abrazo entre Jorge y Leo durante los festejos. Fue una imagen especialmente emotiva: el padre que había acompañado al niño desde Rosario celebraba ahora con el hombre que acababa de alcanzar la cima del fútbol.

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    Después de que Argentina conquistara el Mundial de Qatar 2022, las cámaras captaron el abrazo entre Jorge y Leo durante los festejos. Fue una imagen especialmente emotiva: el padre que había acompañado al niño desde Rosario celebraba ahora con el hombre que acababa de alcanzar la cima del fútbol.

  • Messi explicó alguna vez que busca transmitirles a sus hijos los mismos valores que recibió durante su infancia. “Soy como soy por lo que aprendí en mi casa y de mi viejo”, afirmó. Una frase que resume la influencia de Jorge mucho más allá de su papel como representante.
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    Messi explicó alguna vez que busca transmitirles a sus hijos los mismos valores que recibió durante su infancia. “Soy como soy por lo que aprendí en mi casa y de mi viejo”, afirmó. Una frase que resume la influencia de Jorge mucho más allá de su papel como representante.

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    Messi explicó alguna vez que busca transmitirles a sus hijos los mismos valores que recibió durante su infancia. “Soy como soy por lo que aprendí en mi casa y de mi viejo”, afirmó. Una frase que resume la influencia de Jorge mucho más allá de su papel como representante.

Por Redacción EC

Hay historias que se construyen con goles, títulos y fotografías que quedan para siempre. La de Lionel Messi también tiene otra cara: la de un padre que estuvo detrás de cada paso importante, desde aquellas primeras tardes en Rosario hasta los días en los que su hijo se convirtió en campeón del mundo. Jorge Messi fue su padre, representante y principal consejero, pero también el hombre con quien Leo compartió momentos que no siempre tuvieron que ver con el fútbol.

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