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Resumen

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El delantero del Tottenham acusa a Flavio Bolsonaro de participar en una maniobra para quedarse con una propiedad en Angra dos Reis. (Foto: Composición)
El delantero del Tottenham acusa a Flavio Bolsonaro de participar en una maniobra para quedarse con una propiedad en Angra dos Reis. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

Una disputa inmobiliaria que involucra millones de dólares y a una de las figuras del fútbol brasileño ha escalado hasta convertirse en un escándalo político. Richarlison, delantero del Tottenham y de la selección de Brasil, denunció públicamente al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial, por su presunta participación en una maniobra para quedarse con una propiedad que el futbolista asegura haber comprado durante la pandemia. El caso tomó mayor repercusión a pocos días de la segunda vuelta electoral en Brasil.

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