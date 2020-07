Marbella Futbol Club y sus propietarios, la empresa Best of You, revelaron el proyecto de conversión del estadio para Marbella. Este nuevo recinto contará con 2000 lugares de estacionamiento, 4000 metros cuadrados para un sector VIP y comercial que tendrá dos edificios que conectan con la calle principal.

Este lugar presenta una cualidad futurista con la similitud a un yate moderno. En él, se pueden apreciar zonas de ocio y zonas deportivas con estructuras modernas. Sumado a un techo corredizo. En la conferencia, la palabra la tomó Manuel Cardeña y destacó el aporte de Best of You.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la ciudad. Este beneficio coloca a Marbella como una opción para partidos internacionales que se transmiten a todo el mundo. El estadio tendrá la capacidad de albergar recitales y espectáculos de alta magnitud.

La ejecución de este proyecto se llevaría a cabo en el tiempo de tres años. Todos los detalles modernos servirán para recibir alos 18 000 aficionados que gozarán de excelentes instalaciones para la prensa y recepción de equipos.

