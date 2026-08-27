Weimar Banny Asprilla Mena difícilmente olvidará lo ocurrido en el Monumental. El arquero suplente de Independiente Santa Fe pasó de esperar su oportunidad en el banco a convertirse en el gran héroe de una noche continental que terminó con River Plate eliminado de la Copa Sudamericana.

La tanda de penales parecía no tener fin. Después de 21 ejecuciones, el guardameta colombiano tuvo que asumir una responsabilidad inesperada: ejecutar el lanzamiento que podía darle la clasificación a Santa Fe.

Weimar Asprilla, el héroe que eliminó a River. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Y lo hizo mientras varios láseres apuntaban directamente hacia su rostro desde las tribunas.

Asprilla tomó carrera, realizó un pequeño trote antes del remate y definió con categoría. El balón terminó en el fondo de la red y Santa Fe se impuso 8-7 en los penales, luego del empate 1-1 en el marcador global.

Los láseres no pudieron desconcentrar a Asprilla

La imagen del arquero colombiano soportando los láseres durante la tanda rápidamente se convirtió en una de las escenas más llamativas de la clasificación.

Con la presión del Monumental y una definición que se extendía cobro tras cobro, Asprilla no perdió la concentración. No solo debía intentar detener los remates de los jugadores de River, sino que terminó teniendo que patear el penal decisivo.

El guardameta de 27 años respondió en los dos momentos.

Primero, atajó uno de los penales de la tanda. Después, cuando llegó su turno, tomó la pelota y ejecutó el lanzamiento que terminó sellando la clasificación colombiana.

eimar Asprilla atajó, pateó y eliminó a River en el Monumental. Foto: Copa Sudamericana

De suplente a figura continental

Asprilla había iniciado la serie como suplente, pero una lesión cambió por completo su papel.

Andrés Mosquera Marmolejo sufrió un desgarro muscular en el recto femoral de su pierna derecha, por lo que Asprilla tuvo que asumir la titularidad.

En los dos partidos de la serie contra River mostró seguridad bajo los tres palos. En el encuentro de vuelta, disputado en Buenos Aires, tuvo una actuación especialmente destacada al registrar ocho atajadas durante los 90 minutos. Luego llegó el momento que terminó de convertirlo en héroe.

Asprilla también venía de vivir días difíciles

La clasificación adquiere un significado especial para el arquero colombiano debido a la situación que atravesó su familia recientemente.

Días antes del partido, sus padres lo perdieron todo en Chocó como consecuencia del sismo que sacudió al país. En medio de esos momentos de angustia, Asprilla encontró en el fútbol una oportunidad para responder dentro de la cancha.

Y terminó protagonizando una de las noches más importantes de su carrera.

VIDEO RECOMENDADO