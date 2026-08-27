Le apuntaron con láseres durante los penales y respondió así: Weimar Asprilla eliminó a River. Foto: Copa Sudamericana
Le apuntaron con láseres durante los penales y respondió así: Weimar Asprilla eliminó a River. Foto: Copa Sudamericana
Por Redacción EC

Weimar Banny Asprilla Mena difícilmente olvidará lo ocurrido en el Monumental. El arquero suplente de Independiente Santa Fe pasó de esperar su oportunidad en el banco a convertirse en el gran héroe de una noche continental que terminó con River Plate eliminado de la Copa Sudamericana.

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