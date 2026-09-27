Lamine Yamal no se esconde cuando le preguntan por el Balón de Oro. El delantero del Barcelona volvió a hablar de sus aspiraciones individuales y defendió que lleva tiempo mostrando un nivel que le permite competir por el máximo reconocimiento del fútbol mundial. Esta vez, además, lo hace después de haber conquistado el Mundial 2026 con España.

En una entrevista con The Guardian, recogida por Goal y Marca, el atacante de 19 años fue directo al explicar cómo se ve dentro de la discusión por el premio. “Con toda sinceridad, no se trata solo de este año, pues llevo ya bastante tiempo rindiendo al nivel del Balón de Oro. Todo el mundo sabe que soy un jugador diferente”, afirmó.

No es la primera vez que Yamal habla de sus posibilidades. Días atrás, en la entrevista con Jorge Valdano para Universo Valdano, también se refirió al galardón y fue todavía más contundente. “Los mejores del mundo somos Mbappé y yo y este año me lo merecería yo por lo que he ganado”, señaló el español. La entrevista fue publicada por Movistar Plus y se dio a conocer en medio de la discusión por los candidatos al premio.

“ÓDIAME O ÁMAME, NO ME IMPORTA”.



El post de Lamine Yamal, tras su gol en Wembley. 👀🇪🇸 https://t.co/R2td8OD8Mh pic.twitter.com/pbzyltOlMH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 27, 2026

Su argumento tiene como principal respaldo el histórico 2026 que protagonizó con España. Yamal fue una de las figuras de la selección que conquistó el Mundial y, tras levantar el trofeo, dejó claro que ese éxito no redujo sus ambiciones. “El día que gané el Mundial ya quería ganar otro más. Yo vivo por y para el fútbol”, explicó en su conversación con Valdano.

Pero Yamal también habló de lo que lo diferencia dentro del campo. Para él, existe una cualidad que no siempre puede ser explicada por la táctica o la preparación: la capacidad de improvisar y encontrar soluciones distintas. “El fútbol se ha vuelto mecánico, pero hay jugadores que tienen esa chispa especial”, comentó al recordar la final del Mundial ante Argentina. En su opinión, esa capacidad es parte de su identidad como futbolista.

¿Puede un jugador ganar MÁS DE UN PREMIO en la ceremonia del Ballon d'Or 2026? 🤔



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La discusión por el Balón de Oro, además, tendrá un componente especial este año. España llega al reconocimiento individual después de haber conquistado el Mundial, y su seleccionador, Luis de la Fuente, ya expresó públicamente que considera que el premio debería quedar en manos de un futbolista español. Entre los nombres que mencionó estuvieron Rodri, Lamine Yamal, Fabián y Oyarzabal.

Yamal, mientras tanto, mantiene su postura. No habla de una posibilidad lejana ni de un objetivo para el futuro. Considera que su rendimiento ya le permite estar en esa conversación. “Todo el mundo sabe que soy un jugador diferente”, repitió. A sus 19 años, el campeón del mundo vuelve a poner su nombre sobre la mesa y deja claro que no piensa conformarse con lo conseguido.

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