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Resumen

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Lamine Yamal celebrando su gol ante Inglaterra por la Nations League.
Lamine Yamal celebrando su gol ante Inglaterra por la Nations League.
Por Marco Quilca León

Lamine Yamal no se esconde cuando le preguntan por el Balón de Oro. El delantero del Barcelona volvió a hablar de sus aspiraciones individuales y defendió que lleva tiempo mostrando un nivel que le permite competir por el máximo reconocimiento del fútbol mundial. Esta vez, además, lo hace después de haber conquistado el Mundial 2026 con España.

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