Cristiano Ronaldo vuelve a hablar y recuerda el título que considera del tamaño de un Mundial. Foto: @Cristiano
Cristiano Ronaldo vuelve a hablar y recuerda el título que considera del tamaño de un Mundial. Foto: @Cristiano
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo volvió a pronunciarse públicamente luego de la eliminación de Portugal en el Mundial 2026. El delantero aprovechó el décimo aniversario de la conquista de la Eurocopa 2016 para compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de imágenes de aquel histórico título.

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