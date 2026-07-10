Cristiano Ronaldo volvió a pronunciarse públicamente luego de la eliminación de Portugal en el Mundial 2026. El delantero aprovechó el décimo aniversario de la conquista de la Eurocopa 2016 para compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de imágenes de aquel histórico título.

La publicación llegó pocos días después de la derrota por 1-0 frente a España en los octavos de final de la Copa del Mundo, resultado que puso fin a las aspiraciones del conjunto portugués de conquistar el primer Mundial de su historia.

Cristiano Ronaldo recuerda la Eurocopa 2016 tras el golpe en el Mundial: "¡Una victoria de millones!". Foto: @Cristiano

Este 10 de julio se cumplieron diez años del mayor logro de la selección portuguesa a nivel europeo. Cristiano Ronaldo conmemoró la fecha con una publicación en sus redes sociales, donde recordó el histórico título conseguido ante Francia.

Junto a imágenes de la celebración, el capitán de Portugal escribió un breve pero significativo mensaje: “¡Una victoria de millones!”.

La Eurocopa 2016 marcó un antes y un después para el fútbol portugués. En aquella final disputada en Saint-Denis, Portugal derrotó 1-0 a Francia gracias al recordado gol de Éder en el tiempo suplementario.

El título que Cristiano compara con un Mundial

Tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026, Ronaldo también dejó una reflexión sobre la importancia que tuvo aquella conquista europea para su país.

Uma vitória de milhões! pic.twitter.com/ZLOnMegl06 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 10, 2026

El delantero recordó que antes de esa generación la selección portuguesa nunca había conseguido un título absoluto y aseguró que, para él, ese logro tiene un valor equivalente al de una Copa del Mundo. “He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. El mayor título que gané en la selección fue en 2016 que, para mí, tiene la misma dimensión de un Mundial sinceramente”, señaló.

Aunque el atacante tuvo que abandonar la final por una lesión en el primer tiempo, permaneció alentando a sus compañeros desde la banda y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas de aquella consagración.

Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota de Portugal en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra España, en Dallas, EE. UU., 06 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER

Los números de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo anotó tres goles y alcanzó un registro inédito en su carrera mundialista: por primera vez convirtió en una fase de eliminación directa, al marcar el empate parcial frente a Croacia en los dieciseisavos de final.

Con seis participaciones en Mundiales, el atacante acumula 28 partidos disputados, 11 goles y dos asistencias. Su mejor resultado colectivo continúa siendo el cuarto lugar alcanzado por Portugal en Alemania 2006, torneo en el que la selección llegó hasta las semifinales.

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