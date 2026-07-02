El portero español Unai Simón celebra la victoria de España en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Austria, en Los Ángeles, Estados Unidos, el 2 de julio de 2026. (EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE)
El portero español Unai Simón celebra la victoria de España en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Austria, en Los Ángeles, Estados Unidos, el 2 de julio de 2026. (EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE)
/ SCOTT STRAZZANTE
Por Redacción EC

La selección de España clasificó a octavos de final tras vencer por 3-0 a su similar de Austria; sin embargo, un triunfo personal significó la valla imbatible de Unai Simón, quien se convirtió en el portero con más minutos sin recibir goles en la historia de la Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.