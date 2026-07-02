La selección de España clasificó a octavos de final tras vencer por 3-0 a su similar de Austria; sin embargo, un triunfo personal significó la valla imbatible de Unai Simón, quien se convirtió en el portero con más minutos sin recibir goles en la historia de la Copa del Mundo.

De esta manera, el también arquero del Athletic Club sumó 519 minutos sin permitir que rival alguno anote en su meta, dejando atrás la marca de 517 minutos logrados solo en Italia 1990 por el golero italiano Walter Zenga.

El español inició la marca tras recibir un gol por última ocasión en el tercer partido de fase de grupos de Qatar 2022, a cargo del japonés Ao Tanaka (51′).

Desde entonces, acumuló minutos sin ser vencido ante Marruecos por octavos de final, ante quienes fue eliminado en tanda de penales (0-3) luego de un 0-0 inamovible en tiempo regular y extra.

En el Mundial 2026, mantuvo su valla en cero en toda la fase de grupos, tras enfrentarse a Cabo Verde (0-0), Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0).

A estos tres partidos, se suma su más reciente triunfo ante Austria por los dieciseisavos de final por 3-0 (Mikel Oyarzabal 36′, 89′ y Pedro Porro 66′), a la espera de acumular más tiempo en el duelo que mantendrá ante el ganador del Portugal-Croacia en octavos.

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