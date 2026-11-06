Las 25 asociaciones caribeñas respaldaron la continuidad de Infantino en la FIFA, aunque exigieron mayor transparencia, reformas institucionales y desarrollo sostenible. Foto: EFE.
Las 25 asociaciones caribeñas respaldaron la continuidad de Infantino en la FIFA, aunque exigieron mayor transparencia, reformas institucionales y desarrollo sostenible. Foto: EFE.
Por Redacción EC

La Unión Caribeña de Fútbol (CFU) confirmó que sus 25 asociaciones afiliadas respaldarán la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, en los comicios previstos para marzo de 2027, tras una consulta interna.

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