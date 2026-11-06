La Unión Caribeña de Fútbol (CFU) confirmó que sus 25 asociaciones afiliadas respaldarán la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, en los comicios previstos para marzo de 2027, tras una consulta interna.

El organismo valoró los proyectos impulsados durante su gestión, especialmente las inversiones en infraestructura, formación técnica y competiciones.

“Para las asociaciones miembro de la CFU —muchas de las cuales siguen operando con recursos financieros y humanos limitados—, estos programas han contribuido a los esfuerzos por impulsar el desarrollo del fútbol y generar oportunidades en toda la región”, señaló.

La confederación caribeña también pidió continuidad en los programas que benefician a sus federaciones y promueven el crecimiento regional. “La CFU también reconoce la importancia de garantizar que el próximo ciclo de desarrollo genere beneficios sostenibles para sus asociaciones miembro”, expresó en su pronunciamiento.

Aunque confirmó su respaldo al dirigente suizo, la entidad reclamó mejoras institucionales dentro del fútbol mundial. “En este mismo espíritu, la CFU sigue abogando por una mayor transparencia, una buena gobernanza y reformas significativas dentro de la familia del fútbol”, sostuvo en el comunicado oficial.

El apoyo caribeño se suma al de otras confederaciones, como CONMEBOL y la africana. Según el texto, junto con México, estos respaldos representan 90 votos de las 211 asociaciones FIFA, mientras Infantino necesita 105 para continuar en el cargo.

La decisión contrasta con el distanciamiento que CONCACAF mostró hacia Infantino tras el fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise. “La prioridad de la CFU sigue siendo impulsar el fútbol caribeño mediante la unidad, una gobernanza eficaz, una inversión responsable y un compromiso compartido con el desarrollo sostenible”, concluyó.