Hay coincidencias que parecen escritas por un guionista obsesionado con el fútbol. Mientras Lionel Messi iluminaba la victoria de Argentina sobre Austria con un doblete que lo consolidó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, Cristiano Ronaldo hacía lo propio unas horas después frente a Uzbekistán. Dos partidos distintos, dos países diferentes y una misma sensación: la de estar viendo los últimos capítulos de una rivalidad que marcó a una generación entera.

El gol de Cristiano no solo le permitió convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo diferentes. También lo llevó a compartir con Messi un registro tan extraordinario como simbólico: ambos son ahora los jugadores con mayor distancia temporal entre su primer y su último gol en la historia de los Mundiales, con 20 años y 11 días de diferencia. Una cifra que resume mejor que cualquier otra la longevidad de dos carreras irrepetibles.

Mayor tiempo entre el primer y el último gol de un jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo:



🇵🇹 20 años y 11 días - CRISTIANO RONALDO (17.06.2006 vs Irán → 23.06.2026 vs Uzbekistán)

🇦🇷 20 años y 11 días - LEO MESSI (16.06.2006 vs Serbia → 22.06.2026 vs Austria)

🇩🇪 12… pic.twitter.com/IZa2PCMi7e — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 23, 2026

La historia comenzó en Alemania 2006. Messi anotó su primer tanto mundialista el 16 de junio ante Serbia y Montenegro. Un día después, Cristiano celebró el suyo frente a Irán. Veinte años después, en el Mundial de Norteamérica 2026, ambos volvieron a encontrarse en la misma línea temporal, como si el reloj hubiera decidido rendirse ante ellos.

Durante años se discutió quién era mejor. Messi respondió con títulos, récords y la conquista del Mundial de Qatar. Cristiano hizo lo propio con una colección interminable de goles y marcas individuales. Hoy, cuando el final parece más cercano que el inicio, la comparación ha perdido fuerza frente a una certeza mucho más valiosa: el privilegio de haberlos visto compartir época.

⚽️GOL 916 DE #MESSI 🐐 (414 ASISTENCIAS) EN SU CARRERA



✅ GOLES:



🇦🇷Argentina: 121

🇪🇸Barcelona: 672

🇺🇸Inter Miami: 91

🇫🇷PSG: 32



•20 en 2026:

•4 en #MUNDIAL2026

•13 MLS

•2 Amistoso

•1 ConcaChampions



👉🏻1330 participaciones en goles en 1158 partidos🔝 pic.twitter.com/DCeKsD3pGT — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) June 22, 2026

Quizá dentro de algunos años los números se olviden y las estadísticas sean reemplazadas por nuevas figuras. Pero quedará este dato imposible de ignorar: Messi y Cristiano comenzaron a escribir su historia mundialista con apenas un día de diferencia y, dos décadas después, siguen marcando goles al mismo tiempo. Como si ninguno estuviera dispuesto a dejar partir al otro antes de bajar definitivamente el telón.