La increíble coincidencia entre las fechas de goles de Messi y Cristiano en el Mundial. (Foto: Getty Images / AFP)
La increíble coincidencia entre las fechas de goles de Messi y Cristiano en el Mundial. (Foto: Getty Images / AFP)
Por Redacción EC

Hay coincidencias que parecen escritas por un guionista obsesionado con el fútbol. Mientras Lionel Messi iluminaba la victoria de Argentina sobre Austria con un doblete que lo consolidó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, Cristiano Ronaldo hacía lo propio unas horas después frente a Uzbekistán. Dos partidos distintos, dos países diferentes y una misma sensación: la de estar viendo los últimos capítulos de una rivalidad que marcó a una generación entera.

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