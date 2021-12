La liga belga no es una de las grandes de Europa, no obstante, muchos de sus futbolistas están en los mejores equipos del mundo, además de ser el número 1 en el ranking FIFA. El campeonato local de la temporada 2021/22 de Bélgica, genera sorpresa debido al liderato del Union Saint-Gilloise, equipo que volvió a la máxima división luego de 48 años.

Suman 46 puntos y le sacaron seis unidades al segundo, Brujas. Aunque Union Saint-Gilloise estuvo ausente por muchos, es uno de los equipos grandes del fútbol belga. Suman 11 títulos en su historial, ubicándose en el tercer lugar de la tabla histórica detrás del Anderlecht (34) y Brujas (17).

Debido a que su último campeonato obtenido fue en la temporada 1934/35, los hinchas en la actualidad no saben qué es ver a su equipo campeón. La emoción es total en cada partido, ya sea de local o en condición de visita.

Como sucede en otros equipos, el secreto del renacer del Union Saint-Gilloise, es la inversión privada. Tony Bloom es el empresario inglés que tomó las riendas del equipo el 2018 y para el 2021, ya había logrado el retorno a la Primera División.

El técnico del equipo, Felice Mazzu, no dejó de lado a los hinchas en esta campaña, pero se preocupa ante las restricciones por la pandemia: “El público nos ha permitido revertir partidos, pero nuestra calidad también debe demostrarse cuando el público no está. Este año, el público nos ganó puntos cuando estábamos en desventaja. Si un jugador profesional no puede encontrar otros recursos de motivación que el del público, es grave”.

Suman cuatro partidos consecutivos con victorias y el 26 de diciembre enfrentarán de local al Gent. El objetivo era alcanzar un torneo internacional, pero ahora el gran objetivo es campeonar.

