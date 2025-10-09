Unitel EN VIVO : es el canal que transmite el partido de Bolivia vs. Jordania por partido amistoso de la fecha FIFA. ¿Cómo ver Unitel EN VIVO? Para que puedas ver Unitel EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Tigo y Cotel. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Unitel TV, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

