Redacción EC
Redacción EC

Escucha la noticia

00:0000:00
Unitel: cómo ver Bolivia vs Rusia hoy online por partido amistoso FIFA
Resumen de la noticia por IA
Unitel: cómo ver Bolivia vs Rusia hoy online por partido amistoso FIFA

Unitel: cómo ver Bolivia vs Rusia hoy online por partido amistoso FIFA

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Unitel EN VIVO: es el canal que transmite el partido de vs. Rusia por partido amistoso de la fecha FIFA. ¿Cómo ver Unitel EN VIVO? Para que puedas ver Unitel EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Tigo y Cotel. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Unitel TV, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS