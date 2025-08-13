Alianza Lima recibirá a la Universidad Católica de Quito esta noche en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Para este encuentro, el club ecuatoriano apostará por su mejor once disponible, tras igualar el último fin de semana en su competición local ante Orense.
El encargado de llevar el peso ofensivo del equipo será Byron Palacios, experimentado delantero de 30 años.
Alineación de la U. Católica
- Johan Lara; Gregori Anangono, Luis Cangá, Marcos Sevillano, Daniel Mejía; Emiliano Clavijo, Luis Moreno; Azarias Londoño, Mauro Díaz, Mauricio Alonso; Byron Palacios.
Sobre la llave ante los blanquiazules, el entrenador ecuatoriano Diego Martínez destacó la complejidad del rival.
“Para nosotros será un desafío muy lindo,estamos muy motivados por el juego, poder jugar con un equipo como Alianza Lima con jugadores de calidad y en su país. Nos motiva mucho, pero sabemos que será muy difícil”, apuntó.
