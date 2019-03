Universidad Católica vs. Curicó Unido EN VIVO vía CDF Premium: juegan por el Campeonato Nacional 2019

Universidad Católica vs. Curicó Unido EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Universidad Católica vs. Curicó Unido, este domingo 31 de marzo, por la sexta jornada del Campeonato Nacional 2019, en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago de Chile, desde las 4:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido en exclusiva para suelo chileno por la señal de CDF Premium.

Universidad Católica y Curicó Unido protagonizan uno de los choques más atractivos del torneo de Primera División del fútbol chileno. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Universidad Católica afronta el encuentro de este domingo frente al Curicó Unido con el objetivo de mantener el liderato después de un par de semanas de parón por los partidos de selecciones en fecha FIFA.



La UC ha tenido unos días de calma que solo se vio interrumpida la madrugada del miércoles con el accidente de tráfico que protagonizó el futbolista Benjamín Vidal, que conducía en estado de ebriedad.



Universidad Católica enfrenta este domingo al Curicó Unido por la sexta fecha del Campeonato Nacional de Chile. (Foto: Facebook Cruzados Canal Oficial)

El defensa, de 28 años, perdió el control de su vehículo y se despeñó a un canal en una caída de cinco metros, aunque el jugador no sufrió heridas de consideración.



Vidal había estado esa noche en un asado con el plantel de la Católica, autorizado por el club, para celebrar la conquista de la Supercopa de Chile.



Los 'cruzados' tratarán de recobrar la normalidad y dejar atrás las polémicas ajenas al fútbol para recibir al Curicó Unido, que marcha en la zona tranquila de la clasificación.

Universidad Católica vs. Curicó Unido - horarios en el mundo

15:00 horas en México

16:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

17:00 horas en Venezuela, Bolivia

18:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

22:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

00:00 horas del lunes en Catar y Arabia Saudita

05:00 horas del lunes en China

06:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Universidad Católica vs. Curicó Unido - alineaciones probables

Universidad Católica: M. Dituro, J. Cornejo, S. Magnasco, V. Huerta, L. Aued, J. Fuenzalida, E. Puch, C. Pinares, C. Fuentes, B. Kuscevic, S. Sáez.



Curicó Unido: J. Deschamps, Y. Opazo, D. Franco, J. Buss, M. Cortés, C. Suárez, F. Bechtholdt, H. García, M. Quiroga, S. Jaime, D. Vallejos.