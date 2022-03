Universidad Católica vs. The Strongest EN VIVO Facebook Watch: se enfrentarán este jueves 10 de marzo desde las 7:30 p. m. (hora peruana) por la tercera ronda de la Copa Libertadores. El partido también será transmitido por DAZN y beIN Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el árbitro uruguayo Andrés Matías Matonte Cabrera será el encargado de impartir justicia. Recordemos que Universidad Católica de Ecuador viene de eliminar al Bolívar; en tanto que The Strongest dejó en el camino al Plaza Colonia uruguayo.

¿En qué canal ver partido U. Católica vs. The Strongest?

Perú: Facebook Watch Conmebol Libertadores

Argentina: Facebook Watch Conmebol Libertadores

Ecuador: Facebook Watch Conmebol Libertadores

Bolivia: Facebook Watch Conmebol Libertadores

Internacional: Facebook Watch Conmebol Libertadores

España: DAZN, DAZN 3

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

¿A qué hora ver partido U. Católica vs. The Strongest?

Estados Unidos – 4.30 p. m. hora de Los Ángeles

México – 6.30 p. m.

Estados Unidos – 6.30 p. m. hora de Texas

Perú – 7.30 p. m.

Ecuador – 7.30 p. m.

Colombia – 7.30 p. m.

Estados Unidos – 7.30 p. m. hora de Miami

Bolivia – 8.30 p. m.

Venezuela – 8.30 p. m.

Uruguay – 9.30 p. m.

Paraguay – 9.30 p. m.

Argentina – 9.30 p. m.

Brasil – 9.30 p. m.

Chile – 9.30 p. m.

Inglaterra - 12.30 p. m. (viernes 11 de marzo)

España – 1.30 a. m. (viernes 11 de marzo)

Italia – 1.30 a. m. (viernes 11 de marzo)

El cuadro ecuatoriano no tiene una temporada tan regular, puesto que ha tenido tropiezos en el campeonato doméstico en las primeras semanas de competencia. El último sábado, el club cayó por 2-1 en su visita a LDU Quito y quedó con un sabor amargo, dado que iban ganando con tanto Willian Cevallos, pero sufrieron una remontada a poco del final.

Pese al mal resultado, el entrenador Miguel Rondelli tiene claro que el equipo va creciendo y tiene una idea sostenible, con la cual podría tener gran protagonismo a nivel internacional. En la llave ante Bolívar, el plantel de la U. Católica fue muy sólido, robó un empate de visita y cerró la serie con triunfo en casa.

Esta vez, el ‘Camaratta’ iniciará como local y pretende repetir la historia antes mencionada. Santiago Zamora y Ismael Díaz fueron los artífices del último triunfo por la Copa Libertadores y se perfilan como titulares nuevamente.

Por su parte, The Strongest viene motivado a esta tercera fase del certamen continental, puesto que logró una impresionante remontada sobre Plaza Colonia. En la ida, en Uruguay, el ‘Tigre’ había caído por 2-0 y tenía la obligación de repetir el resultado para igualar la serie, o aumentar la diferencia para avanzar.

Fue así que los dirigidos por Cristian Díaz no se guardaron nada en casa y consumaron la remontada, con goles de Rodrigo Amaral y doblete de Martín Prost. La alegría desbordó en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

No obstante, quedó claro que el equipo ya no puede ceder ventajas de visita y ahora serán más cuidadosos. El principal problema a corregir por The Strongest está en la defensa, sector en el que no han sido muy sólidos: recibieron siete goles en cinco encuentros este 2022.

