Universidad Católica chocará ante Unión Española EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS por la fecha 25 del Campeonato Nacional de Chile este miércoles 6 de octubre desde las 06:30 p.m. (hora peruana) y 08:30 p.m. (hora chilena) y podrás seguir el Minuto a Minuto ONLINE en la web de El Comercio.

Ambas escuadras tendrán un duelo emocionante en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Los locales llegan al choque con cuatro victorias al hilo y con una gran cantidad de goles anotados, 13 dianas en total.

¿A qué hora ver el partido de Universidad Católica vs. Unión Española?

Perú - 06:30 p.m.

Chile - 08:30 p.m.

Ecuador - 06:30 p.m.

Colombia - 06:30 p.m.

México - 06:30 p.m.

Bolivia - 07:30 p.m.

Venezuela - 07:30 p.m.

Paraguay - 07:30 p.m.

Argentina - 08:30 p.m.

Uruguay - 08:30 p.m.

Brasil - 08:30 p.m.

Los de Universidad Católica están en la segunda posición de la tabla general con 41 puntos, solo cinco debajo del líder Colo Colo y con un partido más, por lo que, de derrotar a Unión Española, podrían estar a dos puntos del primer lugar.

Los ‘Cruzados’ derrotaron en su último encuentro a Unión La Calera por 2-0 y siendo visitantes con goles de Diego Valencia y Fernando Zampedri en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

Por el lado del conjunto visitante, Unión Española está con el ánimo al topa tras derrotar por 3-2 a O’Higgins. Un resultado que les permite soñar con la Copa Sudamericana 2022, dado que los colocó en el quinto lugar con 36 puntos.

¿En dónde ver el partido de Universidad Católica vs. Unión Española?

Universidad Católica y Unión Española se enfrentará EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 25 del Campeonato Nacional de Chile este miércoles 6 de octubre desde las 06:30 p.m. (hora peruana) y 08:30 p.m. (hora chilena). Podrás seguir el partido GRATIS| CANAL TV a través de la señal de Estadio TNT Sports, TNT Sports HD y TNT Sports 2.

El último choque entre estos dos equipos se llevó a cabo el pasado 22 de mayo del presente años; y, a pesar de que en la tabla Universidad Católica está más arriba, fue los hispano quienes se quedaron con el triunfo por un total de 3-2 como locales.

Además del Universidad Católica vs. Unión Española, la jornada 25 tendrá los partidos de Audax Italiano vs. Palestino, Everton vs. U de Chile, Antofagasta vs. Melipilla, Colo-Colo vs. Huachipato, La Serena vs. Cobresal, O’Higgins vs. Santiago Wanderers y Curicó Unido vs. Ñublense.

Universidad Católica vs. Unión Española: posibles alineaciones

Unión Católica: Sebastián Pérez; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta y Alfonso Parot; Juan Leiva, Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez; Diego Valencia, Fernando Zampedri y Edson Puch. DT: Cristian Paulucci.

Unión Española: Miguel Pinto; Juan Pablo Gómez, Jonathan Villagra, Nicolás Mancilla, Stefano Magnasco; Luis Pavez, Víctor Méndez; Diego Acevedo, Ignacio Lemmo, Gabriel Norambuena; Cristian Palacios. DT: César Bravo.

